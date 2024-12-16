Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

Брукис – это популярный сегодня десерт, сочетающий в себе два вида выпечки: брауни (brownies) и печенье (cookies). Он очень вкусный и всегда съедается без остатка.

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Как приготовить брукис так, чтобы он получился идеальным, знает фудблогер с ником by anastasiias. В Instagram она рассказала все детали и какой шоколад лучше использовать.

Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

Ингредиенты для брауни

  • Черный шоколад – 100 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 140 гр
  • Мука – 50 гр
  • Какао – 25 гр
  • Киндер – 100 гр

Ингредиенты для печенья

  • Сливочное масло – 115 гр
  • Коричневый сахар – 125 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Ванилин
  • Мука – 225 гр
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Шоколадные дропсы – 80 гр
  • Печенье "Орео" – 5-6 шт

Способ приготовления

1. Сначала готовим брауни. Смешиваем все ингредиенты в глубочайшей емкости.

Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

2. Добавляем измельченные шоколадки Киндер и снова перемешиваем.

3. Готовим печенье. Также смешиваем все ингредиенты, но на этот раз с помощью миксера.

4. Добавляем шоколадные дропсы на размельченное "Орео". Перемешиваем.

Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

5. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.

6. На дно формы выкладываем ½ брауни и присыпаем измельченным "Орео".

Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

7. Сверху выкладываем ½ теста для печенья.

8. Выкладываем еще один слой брауни и печенья.

Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт

9. Выпекаем при 160 градусах в течение 20 минут под фольгой и еще 20-25 минут без фольги.

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