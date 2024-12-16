Брукис – это популярный сегодня десерт, сочетающий в себе два вида выпечки: брауни (brownies) и печенье (cookies). Он очень вкусный и всегда съедается без остатка.

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Как приготовить брукис так, чтобы он получился идеальным, знает фудблогер с ником by anastasiias. В Instagram она рассказала все детали и какой шоколад лучше использовать.

Ингредиенты для брауни

Черный шоколад – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 140 гр

Мука – 50 гр

Какао – 25 гр

Киндер – 100 гр

Ингредиенты для печенья

Сливочное масло – 115 гр

Коричневый сахар – 125 гр

Яйца – 1 шт

Ванилин

Мука – 225 гр

Сода – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Шоколадные дропсы – 80 гр

Печенье "Орео" – 5-6 шт

Способ приготовления

1. Сначала готовим брауни. Смешиваем все ингредиенты в глубочайшей емкости.

2. Добавляем измельченные шоколадки Киндер и снова перемешиваем.

3. Готовим печенье. Также смешиваем все ингредиенты, но на этот раз с помощью миксера.

4. Добавляем шоколадные дропсы на размельченное "Орео". Перемешиваем.

5. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.

6. На дно формы выкладываем ½ брауни и присыпаем измельченным "Орео".

7. Сверху выкладываем ½ теста для печенья.

8. Выкладываем еще один слой брауни и печенья.

9. Выпекаем при 160 градусах в течение 20 минут под фольгой и еще 20-25 минут без фольги.

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