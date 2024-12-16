Брукис: что это такое и как приготовить вкуснейший десерт
Брукис – это популярный сегодня десерт, сочетающий в себе два вида выпечки: брауни (brownies) и печенье (cookies). Он очень вкусный и всегда съедается без остатка.
Как приготовить брукис так, чтобы он получился идеальным, знает фудблогер с ником by anastasiias. В Instagram она рассказала все детали и какой шоколад лучше использовать.
Ингредиенты для брауни
- Черный шоколад – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 140 гр
- Мука – 50 гр
- Какао – 25 гр
- Киндер – 100 гр
Ингредиенты для печенья
- Сливочное масло – 115 гр
- Коричневый сахар – 125 гр
- Яйца – 1 шт
- Ванилин
- Мука – 225 гр
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Шоколадные дропсы – 80 гр
- Печенье "Орео" – 5-6 шт
Способ приготовления
1. Сначала готовим брауни. Смешиваем все ингредиенты в глубочайшей емкости.
2. Добавляем измельченные шоколадки Киндер и снова перемешиваем.
3. Готовим печенье. Также смешиваем все ингредиенты, но на этот раз с помощью миксера.
4. Добавляем шоколадные дропсы на размельченное "Орео". Перемешиваем.
5. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.
6. На дно формы выкладываем ½ брауни и присыпаем измельченным "Орео".
7. Сверху выкладываем ½ теста для печенья.
8. Выкладываем еще один слой брауни и печенья.
9. Выпекаем при 160 градусах в течение 20 минут под фольгой и еще 20-25 минут без фольги.
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