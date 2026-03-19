Бублики с фаршем в духовке: как приготовить любимое праздничное блюдо
Бублики с фаршем – простое, но очень эффектное блюдо, которое часто появляется на праздничном столе. Оно сочетает хрустящую основу, сочную мясную начинку и аппетитную сырную корочку. Готовить его легко, а результат всегда впечатляет. Такой вариант закуски подходит как для гостей, так и для семейного ужина.
Идея приготовления бубликов с фаршем опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- бублики (сушки) – 300-450 г
- фарш – 400-500 г
- молоко – 300-500 мл.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100-150 г
- яйцо – 1 шт
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте бублики. Выложите их в глубокую миску и залейте теплым молоком на 5-15 минут. Они должны стать мягкими, но не потерять форму.
2. Тем временем приготовьте начинку.
3. К фаршу добавьте натертый лук, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.
4. Застелите противень пергаментом и выложите бублики в один слой. В центр каждого положите порцию фарша, слегка прижимая его.
5. Разогрейте духовку до 170-180 градусов и выпекайте блюдо примерно 20-25 минут.
6. За 5-10 минут до готовности достаньте противень, посыпьте каждый бублик тертым сыром и верните в духовку, чтобы сыр расплавился.
