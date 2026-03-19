Бублики с фаршем – простое, но очень эффектное блюдо, которое часто появляется на праздничном столе. Оно сочетает хрустящую основу, сочную мясную начинку и аппетитную сырную корочку. Готовить его легко, а результат всегда впечатляет. Такой вариант закуски подходит как для гостей, так и для семейного ужина.

Идея приготовления бубликов с фаршем опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

бублики (сушки) – 300-450 г

фарш – 400-500 г

молоко – 300-500 мл.

лук – 1 шт.

сыр твердый – 100-150 г

яйцо – 1 шт

соль – по вкусу

перец – по вкусу

чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте бублики. Выложите их в глубокую миску и залейте теплым молоком на 5-15 минут. Они должны стать мягкими, но не потерять форму.

2. Тем временем приготовьте начинку.

3. К фаршу добавьте натертый лук, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.

4. Застелите противень пергаментом и выложите бублики в один слой. В центр каждого положите порцию фарша, слегка прижимая его.

5. Разогрейте духовку до 170-180 градусов и выпекайте блюдо примерно 20-25 минут.

6. За 5-10 минут до готовности достаньте противень, посыпьте каждый бублик тертым сыром и верните в духовку, чтобы сыр расплавился.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: