Запеченная курица – очень часто главное блюдо на новогоднем столе. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно перед запеканием хорошо замариновать, это и будет основным секретом хрустящей корочки!

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Редакция FoodOboz делится рецептом сочной и вкусной запеченной курицы со специями и чесноком.

Ингредиенты:

Соль – 1 ст. л

Паприка – 2 ч. л

Перец черный – 1/2 ч. л

Чеснок сушенный – 1 ч. л

Хмели-сунели – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Все специи смешайте, обмажьте курочку и оставьте мариноваться минимум на 2 часа.

2. После выкладываем ее на противень и выпекаем минут 30-40 при 200 С.

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