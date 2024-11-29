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Будет очень сочной и с хрустящей корочкой: как правильно приготовить целую курицу
Запеченная курица – очень часто главное блюдо на новогоднем столе. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно перед запеканием хорошо замариновать, это и будет основным секретом хрустящей корочки!
Редакция FoodOboz делится рецептом сочной и вкусной запеченной курицы со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Соль – 1 ст. л
- Паприка – 2 ч. л
- Перец черный – 1/2 ч. л
- Чеснок сушенный – 1 ч. л
- Хмели-сунели – 1 ч. л
Способ приготовления:
1. Все специи смешайте, обмажьте курочку и оставьте мариноваться минимум на 2 часа.
2. После выкладываем ее на противень и выпекаем минут 30-40 при 200 С.
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