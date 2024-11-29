Будет очень сочной и с хрустящей корочкой: как правильно приготовить целую курицу

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт запеченной курицы

Запеченная курица – очень часто главное блюдо на новогоднем столе. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно перед запеканием хорошо замариновать, это и будет основным секретом хрустящей корочки!

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Секреты приготовления курицы

Редакция FoodOboz делится рецептом сочной и вкусной запеченной курицы со специями и чесноком.

Курица со специями

Ингредиенты:

  • Соль – 1 ст. л
  • Паприка – 2 ч. л
  • Перец черный – 1/2 ч. л
  • Чеснок сушенный – 1 ч. л
  • Хмели-сунели – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Все специи смешайте, обмажьте курочку и оставьте мариноваться минимум на 2 часа.

Как приготовить курицу со специями

2. После выкладываем ее на противень и выпекаем минут 30-40 при 200 С.

Готовая курица

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