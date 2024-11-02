Булочки "Бриош" для бургеров: как приготовить дома, чтобы не отличались от купленных
Булочки "Бриош" идеально подходят для бургеров, ведь они способны впитывать сок от котлеты и не разваливаться. Их можно приобрести в пекарне или супермаркете.
Но вкуснее всего булочки "Бриош" получатся именно дома, когда они приготовлены бережными руками. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником vitala foodblog.
Ингредиенты
- Сливки 30% – 600 мл
- Яйца – 6 шт
- Живые дрожжи – 40 гр
- Соль – 13 гр
- Сахар – 105 гр
- Мука – 1050 гр
- Кунжут
Ингредиенты для смазки
- Желток – 1 шт
- Молоко или сливки – 30 мл
Способ приготовления
1. Дрожжи растереть с сахаром, добавить теплые сливки, соль, яйца, муку и замешивать тесто. Оно будет липким. Замешивать минимум 20 мин, пока не начнет отлипать от рук и поверхности.
2. Накрываем полотенцем и оставляем на 1,5 часа.
3. Разделить на шарики по 100 грамм, получится +-20 булочек.
4. Положить на противень, накрыть пленкой и оставить на 20 мин.
5. За это время обжариваем кунжут.
6. Смазать булочки смесью желтка и сливок.
7. Выпекать при 180 градусах в течение 20 минут.
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