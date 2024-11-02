Булочки "Бриош" идеально подходят для бургеров, ведь они способны впитывать сок от котлеты и не разваливаться. Их можно приобрести в пекарне или супермаркете.

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Но вкуснее всего булочки "Бриош" получатся именно дома, когда они приготовлены бережными руками. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником vitala foodblog.

Ингредиенты

Сливки 30% – 600 мл

Яйца – 6 шт

Живые дрожжи – 40 гр

Соль – 13 гр

Сахар – 105 гр

Мука – 1050 гр

Кунжут

Ингредиенты для смазки

Желток – 1 шт

Молоко или сливки – 30 мл

Способ приготовления

1. Дрожжи растереть с сахаром, добавить теплые сливки, соль, яйца, муку и замешивать тесто. Оно будет липким. Замешивать минимум 20 мин, пока не начнет отлипать от рук и поверхности.

2. Накрываем полотенцем и оставляем на 1,5 часа.

3. Разделить на шарики по 100 грамм, получится +-20 булочек.

4. Положить на противень, накрыть пленкой и оставить на 20 мин.

5. За это время обжариваем кунжут.

6. Смазать булочки смесью желтка и сливок.

7. Выпекать при 180 градусах в течение 20 минут.

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