Маринованная капуста – это классическое блюдо, которое всегда уместное на любом столе. Оно сочетает нежный вкус овощей с приятной кислинкой и легким ароматом специй. Такая закуска прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда, а также подходит как самостоятельный салат. По этому простому рецепту вы сможете приготовить хрустящую, сочную капусту без длительного настаивания всего за несколько часов.

Видео дня

Идея приготовления вкусной маринованной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера kate.nora.blog в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 3 кг.

морковь – 0,5 кг.

лук репчатый – 0,5 кг.

сладкий перец – 0,5 кг.

соль – 3 ст.л.

сахар – 0,5 стакана

уксус – 0,5 стакана

подсолнечное масло – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой.

2. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Сладкий перец нарежьте полосками, а лук – полукольцами.

3. В большой миске соедините все овощи, добавьте соль, сахар, уксус и масло.

4. Тщательно перемешайте массу руками, слегка утрамбовывая, чтобы овощи пустили сок.

5. Переложите смесь в чистые банки или контейнеры, плотно прижмите – сок должен полностью покрывать овощи. Это обеспечит правильное маринование и сохранит свежесть закуски.

6. Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, затем поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: