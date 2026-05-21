Быстрая запеканка из лаваша для ужина: получится очень сытно
Запеканка из лаваша – одно из самых простых блюд для быстрого ужина, когда хочется чего-то сытного без долгого приготовления. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а основную работу сделает духовка. Благодаря сочетанию нежного творога, шпината и твердого сыра блюдо получается сочным и очень питательным. Такая запеканка хорошо подходит как горячей, так и после остывания.
Идея приготовления сытной запеканки из лаваша на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 150 г
- творог 5% – 200-250 г
- шпинат – 80 г
- помидоры черри – 100 г
- сливки 10% – 100 мл.
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 100 г
- итальянские травы – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте форму для запекания. Лаваш сложите в виде гармошки и выложите в форму так, чтобы между слоями оставались промежутки для начинки.
2. Помидоры черри разрежьте пополам, шпинат промойте и обсушите. В промежутки между лавашем равномерно выложите творог, шпинат и помидоры.
3. В отдельной миске взбейте яйца со сливками.
4. Добавьте соль и итальянские травы, хорошо перемешайте до однородности. Полученной смесью залейте запеканку, чтобы жидкость равномерно пропитала все слои.
5. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.
6. Готовая запеканка должна хорошо подрумяниться сверху, а сыр – полностью расплавиться. Перед подачей дайте блюду постоять несколько минут, после чего нарежьте порционными кусочками.
