Запеканка из лаваша – одно из самых простых блюд для быстрого ужина, когда хочется чего-то сытного без долгого приготовления. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, а основную работу сделает духовка. Благодаря сочетанию нежного творога, шпината и твердого сыра блюдо получается сочным и очень питательным. Такая запеканка хорошо подходит как горячей, так и после остывания.

Идея приготовления сытной запеканки из лаваша на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 150 г

творог 5% – 200-250 г

шпинат – 80 г

помидоры черри – 100 г

сливки 10% – 100 мл.

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 100 г

итальянские травы – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте форму для запекания. Лаваш сложите в виде гармошки и выложите в форму так, чтобы между слоями оставались промежутки для начинки.

2. Помидоры черри разрежьте пополам, шпинат промойте и обсушите. В промежутки между лавашем равномерно выложите творог, шпинат и помидоры.

3. В отдельной миске взбейте яйца со сливками.

4. Добавьте соль и итальянские травы, хорошо перемешайте до однородности. Полученной смесью залейте запеканку, чтобы жидкость равномерно пропитала все слои.

5. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.

6. Готовая запеканка должна хорошо подрумяниться сверху, а сыр – полностью расплавиться. Перед подачей дайте блюду постоять несколько минут, после чего нарежьте порционными кусочками.

