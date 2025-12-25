Быстрые хачапури их творожного теста: самый простой рецепт сытного блюда за 15 минут

Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни, которое можно готовить из любого практически теста. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр, желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых хачапури их творожного теста.

Ингредиенты:

  • 360 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 50 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. соли
  • помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с мукой, яйцами, солью, разрыхлителем. 

2. Сформируйте хачапури на пергаменте.

3. Запекайте при 180 С 30 минут и за 5 минут до окончания выпекания – добавьте твердый сыр и желток.

