Все рецепты
Быстрые хачапури их творожного теста: самый простой рецепт сытного блюда за 15 минут
Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни, которое можно готовить из любого практически теста. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр, желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых хачапури их творожного теста.
Ингредиенты:
- 360 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 50 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соли
- помидорки/зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с мукой, яйцами, солью, разрыхлителем.
2. Сформируйте хачапури на пергаменте.
3. Запекайте при 180 С 30 минут и за 5 минут до окончания выпекания – добавьте твердый сыр и желток.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: