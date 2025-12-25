Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни, которое можно готовить из любого практически теста. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр, желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых хачапури их творожного теста.

Ингредиенты:

360 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

50 г муки

5 г разрыхлителя

1/3 ч.л. соли

помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с мукой, яйцами, солью, разрыхлителем.

2. Сформируйте хачапури на пергаменте.

3. Запекайте при 180 С 30 минут и за 5 минут до окончания выпекания – добавьте твердый сыр и желток.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: