Быстрые конвертики из лаваша на сковородке – это идеальный вариант для тех, кто не хочет долго стоять у плиты. Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов, а весь процесс занимает максимум 15 минут. Блюдо получается сочным внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.

Идея приготовления ленивых конвертиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 350 г

куриный фарш – 400 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

томатная паста – 4-5 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на сковородке с небольшим количеством масла до мягкости. Добавьте куриный фарш, соль, перец и специи.

2. Готовьте несколько минут, постоянно помешивая, пока мясо не станет полностью готовым.

3. Лаваш нарежьте на большие прямоугольники или квадраты. Каждый кусочек смажьте тонким слоем томатной пасты.

4. На край лаваша выложите подготовленный фарш, сверху добавьте натертый твердый сыр. После этого аккуратно заверните все в плотные конвертики.

5. Переложите заготовки на сухую сковородку или слегка смазанную маслом поверхность. Сверху по желанию еще немного смажьте томатной пастой и присыпьте сыром.

6. Готовьте конвертики под крышкой на медленном огне примерно 5-7 минут, чтобы сыр внутри хорошо расплавился, а лаваш стал румяным и хрустящим.

7. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления. Такие конвертики прекрасно подходят на завтрак, обед или как быстрый перекус в течение дня.

