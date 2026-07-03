Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
141
Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки
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Хрустящие квашеные огурцы можно приготовить гораздо быстрее, чем кажется. Для этого понадобятся обычные сезонные огурцы, ароматная зелень, чеснок и сильно газированная минеральная вода. Уже через сутки закуска будет готова к подаче. Такой рецепт станет отличным вариантом для летнего стола и хорошо сочетается с мясными блюдами, молодым картофелем или шашлыком.

Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов с газированной водой опубликована на странице veronika food.food в Instagram.

Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • огурцы – 800 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • листья хрена – 1-2 шт.
  • листья вишни – несколько шт.
  • листья смородины – несколько шт.
  • зонтик укропа – 1 шт.
  • соль – 35 г
  • душистый перец – 4 горошины
  • минеральная вода с высоким содержанием углекислого газа – примерно 1 л (или столько, сколько понадобится для заполнения банки)

Способ приготовления:

Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

1. Огурцы хорошо вымойте и срежьте кончики с обеих сторон.

2. На дно чистой банки выложите листья хрена, вишни, смородины и зонтик укропа.

Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

3. Плотно уложите подготовленные огурцы.

4. Добавьте очищенные зубчики чеснока, душистый перец и посолите.

Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

5. Залейте содержимое банки сильно газированной минеральной водой так, чтобы она полностью покрыла огурцы.

6. Закройте банку капроновой крышкой.

7. Оставьте огурцы при комнатной температуре примерно на 24 часа.

Быстрые квашеные огурцы с газированной водой: можно есть уже через сутки

8. После этого поставьте банку в холодильник и подавайте охлажденным.

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