Хрустящие маринованные огурцы можно приготовить буквально за полчаса. Это быстрая закуска, которая не требует сложных ингредиентов. Достаточно нарезать овощи и смешать простой маринад. Такой вариант хорошо подходит и к обеду, и к ужину. Огурцы получаются ароматными, свежими и очень вкусными.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 700 г

укроп – по вкусу

чеснок – 4 зубчика

соль – 1 ч.л.

сахар – 1/2 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Хорошо вымойте огурцы и обсушите.

2. Разрежьте их пополам, а затем нарежьте брусочками среднего размера.

3. Измельчите укроп и чеснок, добавьте к огурцам и перемешайте.

4. Отдельно приготовьте маринад: смешайте соль, сахар, уксус и масло до однородности.

5. Залейте полученной смесью огурцы.

6. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки.

7. Поставьте огурцы в холодильник на 15-30 минут. За это время они промаринуются и будут готовы к подаче.

