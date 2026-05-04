Быстрые маринованные огурцы с чесноком и укропом: можно есть через 30 минут
Хрустящие маринованные огурцы можно приготовить буквально за полчаса. Это быстрая закуска, которая не требует сложных ингредиентов. Достаточно нарезать овощи и смешать простой маринад. Такой вариант хорошо подходит и к обеду, и к ужину. Огурцы получаются ароматными, свежими и очень вкусными.
Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 700 г
- укроп – по вкусу
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1/2 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Хорошо вымойте огурцы и обсушите.
2. Разрежьте их пополам, а затем нарежьте брусочками среднего размера.
3. Измельчите укроп и чеснок, добавьте к огурцам и перемешайте.
4. Отдельно приготовьте маринад: смешайте соль, сахар, уксус и масло до однородности.
5. Залейте полученной смесью огурцы.
6. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки.
7. Поставьте огурцы в холодильник на 15-30 минут. За это время они промаринуются и будут готовы к подаче.
