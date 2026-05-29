Быстрые маринованные огурцы – это простая закуска, которую можно приготовить буквально за полчаса. Они получаются хрустящими, ароматными и с приятным балансом соленого и кисло-сладкого вкуса. Благодаря соевому соусу и чесноку огурцы приобретают более насыщенный и интересный вкус. Такое блюдо хорошо подходит к мясу, картофелю или как самостоятельная закуска. Готовится все без сложных ингредиентов и лишних усилий.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 4 шт.

укроп – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 2 ст.л.

подсолнечное масло – 1 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст. л.

сахар – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте брусочками или длинными кусочками, чтобы они хорошо промариновались.

2. Чеснок измельчите, укроп мелко нарежьте и добавьте к огурцам.

3. В миску с огурцами добавьте соевый соус, масло, яблочный уксус, сахар, горчицу и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Оставьте огурцы мариноваться примерно на 30 минут при комнатной температуре. В течение этого времени несколько раз перемешайте их, чтобы вкус был равномерным.

5. Перед подачей еще раз перемешайте. Маринованные огурцы получаются хрустящими, ароматными и идеально подходят в качестве быстрой домашней закуски.

