Маринованные огурцы быстрого приготовления давно стали любимым блюдом для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню без лишних усилий. Благодаря сочетанию соевого соуса, укропа, чеснока и дижонской горчицы овощи приобретают яркий вкус и приятный аромат. Особенность этого рецепта заключается в том, что огурцы остаются хрустящими, но при этом хорошо пропитываются маринадом.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 4 шт.

укроп – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 2 ст.л.

подсолнечное масло – 1 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы тщательно моют и нарезают длинными брусочками одинакового размера. Так они быстрее впитают маринад и останутся приятно хрустящими.

2. Укроп мелко шинкуют, а чеснок измельчают ножом или пропускают через пресс. Подготовленную зелень и чеснок добавляют к огурцам.

3. Отдельно смешивают соевый соус, подсолнечное масло, яблочный уксус, сахар, дижонскую горчицу и соль. Полученной смесью заливают овощи.

4. Все ингредиенты хорошо перемешивают, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек огурца.

5. Закуску оставляют мариноваться примерно на 30 минут. В течение этого времени огурцы желательно перемешивать каждые 5-10 минут для более равномерной пропитки.

6. Перед подачей блюдо еще раз перемешивают и выкладывают в салатник. Огурцы получаются ароматными, сочными и хрустящими, а подавать их можно как к основным блюдам, так и как самостоятельную холодную закуску.

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