Быстрые роллини с сыром и шпинатом на перекус: готовятся из теста фило

Если нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю или на перекус, на помощь придут хрустящие роллини из готового теста фило. Внутри у них нежная творожная начинка со шпинатом, а сверху образуется румяная корочка. Для такого рецепта не нужно долго возиться с тестом, ведь достаточно взять готовое фило. Рассказываем, как приготовить сырные роллини со шпинатом в духовке.

Идея приготовления роллини с сыром на перекус опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 5-6 листов

творог – 400 г

твёрдый сыр – 180 г

яйца – 2 шт.

шпинат – 150 г

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сливочное масло – 80-100 г для смазывания теста

яйцо – 1 шт. для смазывания.

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Переложите творог в миску, добавьте два яйца, соль и черный молотый перец. Взбейте смесь блендером до более однородной и кремообразной консистенции.

2. Твёрдый сыр натрите на терке. Зеленый лук мелко нарежьте. Если используете замороженный шпинат, полностью разморозьте его и тщательно отожмите от лишней жидкости. Свежий шпинат достаточно промыть и обсушить.

3. Добавьте в творожную массу твёрдый сыр, зелёный лук и шпинат. Хорошо перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Листы теста фило разморозьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Каждый лист смажьте тонким слоем растопленного сливочного масла. Работать с фило нужно аккуратно, так как тонкое тесто легко повредить.

5. Выложите творожно-шпинатную начинку вдоль края листа. Сверните тесто в рулет, чтобы начинка осталась внутри. Готовый рулет разрежьте пополам и переложите на противень, застеленный пергаментом.

6. Таким же образом сформируйте остальные рулеты. Сверху смажьте их взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

7. Выпекайте роллы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25–30 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: тесто должно стать золотистым и хрустящим.

8. Готовые роллы со шпинатом и сыром лучше всего подавать слегка теплыми. Они хорошо подходят для быстрого перекуса, завтрака или в качестве дополнения к легкому первому блюду. По желанию к ним можно подать сметану или другой соус.

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