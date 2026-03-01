Быстрые творожные пирожки на сковородке: как приготовить
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное к завтраку или перекусу, сырные пирожки на сковородке становятся настоящей находкой. Блюдо готовится из доступных продуктов и не нуждается в духовке. Внутри – тягучий сыр, снаружи – румяная корочка.
Идея приготовления жареных сырных пирожков опубликована на странице фудблогера mrs krisstina в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4–5 шт
- сыр (сулугуни или любой твердый) 200 г
- мука – 200 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, отварите до мягкости и хорошо разомните в пюре без комочков.
2. К теплой массе добавьте соль и перец по вкусу, всыпьте муку и замесите мягкое однородное тесто.
3. Готовое тесто поделите на восемь примерно равных частей.
4. Сыр натрите или нарежьте небольшими кусочками.
5. В каждую заготовку выложите порцию сыра и сформируйте плоские пирожки или небольшие лепешки, хорошо защипывая края.
6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
7. Выложите пирожки и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной аппетитной корочки.
8. Готовые сырные пирожки подавайте горячими – они особенно вкусные, пока сыр внутри остается мягким и тягучим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: