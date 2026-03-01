Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Быстрые творожные пирожки на сковородке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
315
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное к завтраку или перекусу, сырные пирожки на сковородке становятся настоящей находкой. Блюдо готовится из доступных продуктов и не нуждается в духовке. Внутри – тягучий сыр, снаружи – румяная корочка.

Идея приготовления жареных сырных пирожков опубликована на странице фудблогера mrs krisstina в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 4–5 шт
  • сыр (сулугуни или любой твердый) 200 г
  • мука – 200 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, отварите до мягкости и хорошо разомните в пюре без комочков.

2. К теплой массе добавьте соль и перец по вкусу, всыпьте муку и замесите мягкое однородное тесто.

3. Готовое тесто поделите на восемь примерно равных частей.

4. Сыр натрите или нарежьте небольшими кусочками.

5. В каждую заготовку выложите порцию сыра и сформируйте плоские пирожки или небольшие лепешки, хорошо защипывая края.

6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.

7. Выложите пирожки и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной аппетитной корочки.

8. Готовые сырные пирожки подавайте горячими – они особенно вкусные, пока сыр внутри остается мягким и тягучим.

