Иногда хочется приготовить что-то вкусное и домашнее, но без лишних усилий. В таких случаях на помощь приходят простые рецепты, которые не требуют долгого замешивания теста. Яблочные слойки – именно такой вариант. Они получаются нежными, ароматными и с хрустящей корочкой. При этом весь процесс приготовления занимает не более 15 минут активного времени.

Видео дня

Идея приготовления сладких яблочных слоек из слоеного теста опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка

яблоки – 2 шт.

сахар – по вкусу

сливочное масло – 20 г

желток для смазывания

корица – щепотка

лимонный сок – несколько капель

Способ приготовления:

1. Заблаговременно достаньте слоеное тесто из морозилки, чтобы оно разморозилось.

2. Для начинки яблоки помойте, нарежьте кубиками и выложите на сковородку с растопленным сливочным маслом.

3. Добавьте немного лимонного сока, сахар и корицу. Тушите яблоки на среднем огне 3-5 минут, после чего снимите с плиты и оставьте охлаждаться.

4. Тесто разрежьте на продолговатые полоски. На одну сторону выложите по столовой ложке начинки, другую – слегка надрежьте. Заверните слойки, края защипните вилкой.

5. Сверху смажьте изделия желтком, присыпьте сахаром и выложите на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: