Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут
Иногда хочется приготовить что-то вкусное и домашнее, но без лишних усилий. В таких случаях на помощь приходят простые рецепты, которые не требуют долгого замешивания теста. Яблочные слойки – именно такой вариант. Они получаются нежными, ароматными и с хрустящей корочкой. При этом весь процесс приготовления занимает не более 15 минут активного времени.
Идея приготовления сладких яблочных слоек из слоеного теста опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка
- яблоки – 2 шт.
- сахар – по вкусу
- сливочное масло – 20 г
- желток для смазывания
- корица – щепотка
- лимонный сок – несколько капель
Способ приготовления:
1. Заблаговременно достаньте слоеное тесто из морозилки, чтобы оно разморозилось.
2. Для начинки яблоки помойте, нарежьте кубиками и выложите на сковородку с растопленным сливочным маслом.
3. Добавьте немного лимонного сока, сахар и корицу. Тушите яблоки на среднем огне 3-5 минут, после чего снимите с плиты и оставьте охлаждаться.
4. Тесто разрежьте на продолговатые полоски. На одну сторону выложите по столовой ложке начинки, другую – слегка надрежьте. Заверните слойки, края защипните вилкой.
5. Сверху смажьте изделия желтком, присыпьте сахаром и выложите на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут до золотистой корочки.
