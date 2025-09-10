Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
54
Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и домашнее, но без лишних усилий. В таких случаях на помощь приходят простые рецепты, которые не требуют долгого замешивания теста. Яблочные слойки – именно такой вариант. Они получаются нежными, ароматными и с хрустящей корочкой. При этом весь процесс приготовления занимает не более 15 минут активного времени.

Видео дня

Идея приготовления сладких яблочных слоек из слоеного теста опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка
  • яблоки – 2 шт.
  • сахар – по вкусу
  • сливочное масло – 20 г
  • желток для смазывания
  • корица – щепотка
  • лимонный сок – несколько капель

Способ приготовления:

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

1. Заблаговременно достаньте слоеное тесто из морозилки, чтобы оно разморозилось.

2. Для начинки яблоки помойте, нарежьте кубиками и выложите на сковородку с растопленным сливочным маслом.

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

3. Добавьте немного лимонного сока, сахар и корицу. Тушите яблоки на среднем огне 3-5 минут, после чего снимите с плиты и оставьте охлаждаться.

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

4. Тесто разрежьте на продолговатые полоски. На одну сторону выложите по столовой ложке начинки, другую – слегка надрежьте. Заверните слойки, края защипните вилкой.

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

5. Сверху смажьте изделия желтком, присыпьте сахаром и выложите на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Быстрые яблочные слойки без замешивания теста: готовятся 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты