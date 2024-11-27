Быстрый и очень вкусный ужин из лосося: как приготовить
Обычно для приготовления ужина не остается ни сил, ни времени после тяжелого рабочего дня. Именно поэтому стоит иметь в запасе несколько рецептов блюд, которые можно приготовить за считанные минуты и без особого труда.
Один из таких рецептов в Instagram представила фудблогер Валерия Велигура. Она рассказала, как быстро и вкусно можно приготовить полноценный ужин из лосося.
Ингредиенты для стейка
- Стейк лосося – 2 шт
- Соль
- Перец
- Сок лимона
- Оливковое масло
- Розмарин
- Цедра апельсина
Ингредиенты для пюре
- Горошек свежий или замороженный – 400 гр
- Сливочное масло – 40 гр
- Соль
- Перец
- Молоко или сливки – 40-80 гр
Способ приготовления
1. Из лосося вырезаем косточку.
2. С одной стороны надрезаем кожуру и свободный край рыбы заворачиваем внутрь.
3. Сверху прикладываем край рыбы с кожурой и накрываем надрезанной кожурой. Образованный рулетик закрепляем с помощью кулинарной нити.
4. Добавляем соль, перец, сок лимона, растительное масло, розмарин и цедру апельсина. Оставляем мариноваться на 15 мин.
5. Жарим на гриле при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут. (температура внутри рыбы должна быть 51-54 градуса).
6. Готовим пюре. Свежий или размороженный горошек заливаем горячей водой, чтобы она его покрыла.
7. Доводим до кипения, убавляем огонь до среднего и варим до мягкости. На этот процесс следует потратить 5-7 минут.
8. Сливаем почти всю воду, добавляем масло, специи, горячее молоко или сливки и пробиваем блендером.
9. Для более нежной структуры можно перетереть пюре через сито.
10. Выкладываем стейк на пюре и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты стейков: