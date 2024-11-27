Обычно для приготовления ужина не остается ни сил, ни времени после тяжелого рабочего дня. Именно поэтому стоит иметь в запасе несколько рецептов блюд, которые можно приготовить за считанные минуты и без особого труда.

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Один из таких рецептов в Instagram представила фудблогер Валерия Велигура. Она рассказала, как быстро и вкусно можно приготовить полноценный ужин из лосося.

Ингредиенты для стейка

Стейк лосося – 2 шт

Соль

Перец

Сок лимона

Оливковое масло

Розмарин

Цедра апельсина

Ингредиенты для пюре

Горошек свежий или замороженный – 400 гр

Сливочное масло – 40 гр

Соль

Перец

Молоко или сливки – 40-80 гр

Способ приготовления

1. Из лосося вырезаем косточку.

2. С одной стороны надрезаем кожуру и свободный край рыбы заворачиваем внутрь.

3. Сверху прикладываем край рыбы с кожурой и накрываем надрезанной кожурой. Образованный рулетик закрепляем с помощью кулинарной нити.

4. Добавляем соль, перец, сок лимона, растительное масло, розмарин и цедру апельсина. Оставляем мариноваться на 15 мин.

5. Жарим на гриле при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут. (температура внутри рыбы должна быть 51-54 градуса).

6. Готовим пюре. Свежий или размороженный горошек заливаем горячей водой, чтобы она его покрыла.

7. Доводим до кипения, убавляем огонь до среднего и варим до мягкости. На этот процесс следует потратить 5-7 минут.

8. Сливаем почти всю воду, добавляем масло, специи, горячее молоко или сливки и пробиваем блендером.

9. Для более нежной структуры можно перетереть пюре через сито.

10. Выкладываем стейк на пюре и подаем на стол.

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