Для того, чтобы приготовить сочный домашний шашлык, вам нужно всего несколько простых ингредиентов. На килограмм мяса используйте немного лука, а также томатный сок для сочности и особого вкуса. Предлагаем воспользоваться следующим рецептом для идеального результата.

Идея приготовления идеального маринада для шашлыка на килограмм мяса опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

400 г лука

200 мл. томатного сока

200 мл. газированной воды (если надо быстро замариновать)

1 маленькая баночка айрана

1 ст.л. соли

ошеек – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Лук очистить, нарезать кольцами.

2. Смешать с солью и хорошо размять руками (можно и в блендере, но не в кашу, пусть остаются кусочки). Лук должен пустить сок.

3. Добавить мясо, перемешать.

4. Залить томатным соком, айраном и газированной водой.

5. Еще раз перемешать и оставить в холодильнике на ночь. Утром мясо уже готово для жарки на мангале.

