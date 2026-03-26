Быстрый маринад для шашлыка на килограмм мяса: делимся простым рецептом для домашнего пикника

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
885
Для того, чтобы приготовить сочный домашний шашлык, вам нужно всего несколько простых ингредиентов. На килограмм мяса используйте немного лука, а также томатный сок для сочности и особого вкуса. Предлагаем воспользоваться следующим рецептом для идеального результата.

Идея приготовления идеального маринада для шашлыка на килограмм мяса опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • 400 г лука
  • 200 мл. томатного сока
  • 200 мл. газированной воды (если надо быстро замариновать)
  • 1 маленькая баночка айрана
  • 1 ст.л. соли
  • ошеек – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Лук очистить, нарезать кольцами.

2. Смешать с солью и хорошо размять руками (можно и в блендере, но не в кашу, пусть остаются кусочки). Лук должен пустить сок.

3. Добавить мясо, перемешать.

4. Залить томатным соком, айраном и газированной водой.

5. Еще раз перемешать и оставить в холодильнике на ночь. Утром мясо уже готово для жарки на мангале.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты