Быстрый маринад для шашлыка на килограмм мяса: делимся простым рецептом для домашнего пикника
Для того, чтобы приготовить сочный домашний шашлык, вам нужно всего несколько простых ингредиентов. На килограмм мяса используйте немного лука, а также томатный сок для сочности и особого вкуса. Предлагаем воспользоваться следующим рецептом для идеального результата.
Идея приготовления идеального маринада для шашлыка на килограмм мяса опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- 400 г лука
- 200 мл. томатного сока
- 200 мл. газированной воды (если надо быстро замариновать)
- 1 маленькая баночка айрана
- 1 ст.л. соли
- ошеек – 1 кг.
Способ приготовления:
1. Лук очистить, нарезать кольцами.
2. Смешать с солью и хорошо размять руками (можно и в блендере, но не в кашу, пусть остаются кусочки). Лук должен пустить сок.
3. Добавить мясо, перемешать.
4. Залить томатным соком, айраном и газированной водой.
5. Еще раз перемешать и оставить в холодильнике на ночь. Утром мясо уже готово для жарки на мангале.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: