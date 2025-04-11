Быстрый пирог с курицей и картофелем для обеда: готовится элементарно
Пирог из теста на сметане можно очень быстро приготовить на обед. Для начинки вам понадобятся куриное филе, картофель, а также лук для сочности. Рецепт идеально подойдет для занятых хозяек.
Идея приготовления ленивого пирога с курицей и картофелем на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень бюджетно и вкусно.
Ингредиенты:
- сметана 10% – 300 г
- масло сливочное – 125 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- филе куриное – 350 г
- лук – 1 шт.
- картофель – 2-3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу.
- вода – 20 г
- желток – 1 шт. + вода 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать сметану, растопленное сливочное масло, соль и соду.
2. Добавить муку, замешать тесто.
3. Отправить в холодильник.
4. Мясо и овощи порезать кубиком, добавить соль, перец и чеснок.
5. Тщательно перемешать.
6. Тесто разделить на две части. Большую часть раскатать, выложить на форму для запекания.
7. Выложить начинку, накрыть второй частью теста.
8. Скрепить края в центре, сделать небольшой разрез, куда вылить немного воды.
9. Смазать желтком.
10. Отправить в разогретую духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: