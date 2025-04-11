Пирог из теста на сметане можно очень быстро приготовить на обед. Для начинки вам понадобятся куриное филе, картофель, а также лук для сочности. Рецепт идеально подойдет для занятых хозяек.

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Идея приготовления ленивого пирога с курицей и картофелем на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень бюджетно и вкусно.

Ингредиенты:

сметана 10% – 300 г

масло сливочное – 125 г

соль – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

филе куриное – 350 г

лук – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу.

вода – 20 г

желток – 1 шт. + вода 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать сметану, растопленное сливочное масло, соль и соду.

2. Добавить муку, замешать тесто.

3. Отправить в холодильник.

4. Мясо и овощи порезать кубиком, добавить соль, перец и чеснок.

5. Тщательно перемешать.

6. Тесто разделить на две части. Большую часть раскатать, выложить на форму для запекания.

7. Выложить начинку, накрыть второй частью теста.

8. Скрепить края в центре, сделать небольшой разрез, куда вылить немного воды.

9. Смазать желтком.

10. Отправить в разогретую духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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