Быстрый рецепт рождественского штоллена: как приготовить праздничную выпечку без дрожжей
Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, которая в последние годы приобрела в Украине незаурядную популярность. Ему принято придавать особую форму, напоминающую младенца, завернутую в белую пеленку.
Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram представила рецепт готовящегося штоллена без использования дрожжей. Эта выпечка будет идеально смаковать к рождественскому столу, если ее приготовить заранее.
Ингредиенты на 3 штоллена
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 180 гр
- Творог – 250 гр
- Мука – 450 гр
- Сахар – 140 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 8 гр
- Ваниль
- Корица
- Имбирь
- Цедра апельсина – 1 шт
- Орехи – 100 гр
Ингредиенты для начинки
- Сухофрукты – 300 гр
- Коньяк – 100 мл
- Сок апельсина – 200 мл
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло для смазки – 100 гр
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1. Сухофрукты заливаем соком и алкоголем, оставляем на ночь, после замачивания откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся влага.
2. Смешиваем муку, сахар, соль, корицу, имбирь, разрыхлитель.
3. Отдельно соединяем яйца, творог, мягкое масло и взбиваем блендером.
4. Добавляем к влажным ингредиентам цедру, орехи, сухие ингредиенты и замешиваем тесто.
5. К тесту добавляем цукаты, делим на 3 части и формируем штоллены.
6. Внутрь штоллен можно ничего не добавлять, а можно добавить цукаты (из общего количества) и также марципан.
7. Выпекаем при 180 градусах в течение 50 минут. После 30 минут накройте фольгой, чтобы они не сгорели.
8. Горячие штоллены смазываем растопленным маслом и щедро присыпаем пудрой.
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