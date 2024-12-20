Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, которая в последние годы приобрела в Украине незаурядную популярность. Ему принято придавать особую форму, напоминающую младенца, завернутую в белую пеленку.

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Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram представила рецепт готовящегося штоллена без использования дрожжей. Эта выпечка будет идеально смаковать к рождественскому столу, если ее приготовить заранее.

Ингредиенты на 3 штоллена

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 180 гр

Творог – 250 гр

Мука – 450 гр

Сахар – 140 гр

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 8 гр

Ваниль

Корица

Имбирь

Цедра апельсина – 1 шт

Орехи – 100 гр

Ингредиенты для начинки

Сухофрукты – 300 гр

Коньяк – 100 мл

Сок апельсина – 200 мл

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло для смазки – 100 гр

Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Сухофрукты заливаем соком и алкоголем, оставляем на ночь, после замачивания откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся влага.

2. Смешиваем муку, сахар, соль, корицу, имбирь, разрыхлитель.

3. Отдельно соединяем яйца, творог, мягкое масло и взбиваем блендером.

4. Добавляем к влажным ингредиентам цедру, орехи, сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

5. К тесту добавляем цукаты, делим на 3 части и формируем штоллены.

6. Внутрь штоллен можно ничего не добавлять, а можно добавить цукаты (из общего количества) и также марципан.

7. Выпекаем при 180 градусах в течение 50 минут. После 30 минут накройте фольгой, чтобы они не сгорели.

8. Горячие штоллены смазываем растопленным маслом и щедро присыпаем пудрой.

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