Для того, чтобы быстро приготовить что-то на обед, используйте тесто фило. Из такой основы получится сытный сырный пирог, которого точно хватит на всех. Рецепт элементарный и точно получится у всех.

Идея приготовления быстрого сырного пирога на обед опубликована на странице известного украинского актера Александра Попова(akter) в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 230 г творога 230 г
  • сулугуни или моцарелла – 200 г
  • шпинат или укроп – по настроению
  • соль и любимые специи – как любит душа

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • сливки 20% – 120 мл.
  • щепотка соли

Ингредиенты для основы:

  • тесто фило – 7-9 листов
  • сливочное масло для смазывания

Способ приготовления:

1. Сыр смешать с сулугуни и зеленью, немного подсолить и добавить специи.

2. Яйца со сливками и солью перемешать быстро до однородности.

3. В форму выложить 2-3 листа фило.

4. Далее начинку, немного заливки. и так повторять слои.

5. Края завернуть, хорошо смазать растопленным маслом,

6. Сверху посыпать кунжутом.

7. Выпекаю до золотистой корочки 25-35 минут.

