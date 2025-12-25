Для того, чтобы быстро приготовить что-то на обед, используйте тесто фило. Из такой основы получится сытный сырный пирог, которого точно хватит на всех. Рецепт элементарный и точно получится у всех.

Идея приготовления быстрого сырного пирога на обед опубликована на странице известного украинского актера Александра Попова(akter) в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

творог – 230 г творога 230 г

сулугуни или моцарелла – 200 г

шпинат или укроп – по настроению

соль и любимые специи – как любит душа

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сливки 20% – 120 мл.

щепотка соли

Ингредиенты для основы:

тесто фило – 7-9 листов

сливочное масло для смазывания

Способ приготовления:

1. Сыр смешать с сулугуни и зеленью, немного подсолить и добавить специи.

2. Яйца со сливками и солью перемешать быстро до однородности.

3. В форму выложить 2-3 листа фило.

4. Далее начинку, немного заливки. и так повторять слои.

5. Края завернуть, хорошо смазать растопленным маслом,

6. Сверху посыпать кунжутом.

7. Выпекаю до золотистой корочки 25-35 минут.

