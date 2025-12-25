Быстрый сырный пирог из теста фило: приготовьте на обед за считанные минуты
Для того, чтобы быстро приготовить что-то на обед, используйте тесто фило. Из такой основы получится сытный сырный пирог, которого точно хватит на всех. Рецепт элементарный и точно получится у всех.
Идея приготовления быстрого сырного пирога на обед опубликована на странице известного украинского актера Александра Попова(akter) в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- творог – 230 г творога 230 г
- сулугуни или моцарелла – 200 г
- шпинат или укроп – по настроению
- соль и любимые специи – как любит душа
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливки 20% – 120 мл.
- щепотка соли
Ингредиенты для основы:
- тесто фило – 7-9 листов
- сливочное масло для смазывания
Способ приготовления:
1. Сыр смешать с сулугуни и зеленью, немного подсолить и добавить специи.
2. Яйца со сливками и солью перемешать быстро до однородности.
3. В форму выложить 2-3 листа фило.
4. Далее начинку, немного заливки. и так повторять слои.
5. Края завернуть, хорошо смазать растопленным маслом,
6. Сверху посыпать кунжутом.
7. Выпекаю до золотистой корочки 25-35 минут.
