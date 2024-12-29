Если закуской "Битые огурцы" уже никого не удивить, что "Битая морковь" может стать настоящим открытием для всех желающих отведать что-нибудь новенькое и добавить ярких красок в свой рацион.

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Как приготовить "Битую морковь" в Instagram рассказали в блоге allrecipes. Получится необыкновенно вкусное блюдо, которое выглядит очень интересно.

Ингредиенты

Беби-морковь – 500 гр

Вода – ½ стакана

Оливковое масло – 1 ст.л.

Пармезан тертый – ½ стакана

Приправа ранчо – 2 ч.л.

Петрушка – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите пергаментом противень.

2. Поместите морковь в контейнер с крышкой, пригодный для использования в микроволновке. Залейте водой и включите устройство на 8-10 минут, пока морковь не станет мягкой. После приготовления хорошо процедите.

3. Выложите морковь на противень и прижмите дном стакана. Смажьте оливковым маслом.

4. Посыпьте каждую морковь равномерно сыром пармезан и приправой ранчо.

5. Выпекайте в разогретой духовке до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета по краям в течение 20–25 минут.

6. Посыпьте петрушкой и подавайте по желанию с заправкой ранчо.

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