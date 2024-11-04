Бюджетный салат из цветной капусты: можно закрыть на зиму или есть через сутки
Цветная капуста – очень питательный и вкусный овощ, который можно приобрести в любом магазине или на рынке. Такой продукт отлично подходит для маринования на зиму. Можно сделать очень бюджетный салат, который вы сможете есть за сутки или просто хранить в банке долгое время.
Идея приготовления салата из цветной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником alin withkitchen в Instagram. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 2 кг.
- перец сладкий – 1 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 4 шт.
Ингредиенты для маринада:
- масло – 1 стакан (200 мл)
- уксус – 150 мл.
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 120 г
Способ приготовления:
1. Капусту разделить на соцветие.
2. Сварить с момента закипания воды 4 минуты.
3. Воду слить и добавить измельченную морковь, лук полукольцами, сладкий перец соломкой.
4. Для маринада все перемешать и довести до кипения.
5. Залить овощи, перемешать и поставить груз.
6. Через сутки можно есть, но лучше оставить еще одну.
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