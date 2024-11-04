Цветная капуста – очень питательный и вкусный овощ, который можно приобрести в любом магазине или на рынке. Такой продукт отлично подходит для маринования на зиму. Можно сделать очень бюджетный салат, который вы сможете есть за сутки или просто хранить в банке долгое время.

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Идея приготовления салата из цветной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера с ником alin withkitchen в Instagram. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

цветная капуста – 2 кг.

перец сладкий – 1 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 4 шт.

Ингредиенты для маринада:

масло – 1 стакан (200 мл)

уксус – 150 мл.

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 120 г

Способ приготовления:

1. Капусту разделить на соцветие.

2. Сварить с момента закипания воды 4 минуты.

3. Воду слить и добавить измельченную морковь, лук полукольцами, сладкий перец соломкой.

4. Для маринада все перемешать и довести до кипения.

5. Залить овощи, перемешать и поставить груз.

6. Через сутки можно есть, но лучше оставить еще одну.

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