Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, лучшей основой будут запеченные овощи, а также филе, рыба, морепродукты. А для яркого вкуса добавьте соленый огурец, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Прага" из куриного мяса, с черносливом и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • курица вареная
  • морковь
  • яйцо
  • огурец соленый
  • горох
  • чернослив
  • майонез

Способ приготовления:

1. Курицу порежьте произвольно. Морковь и яйцо натрите.

2. Огурцы порежьте кубиком, чернослив пополам.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте горох и перемешайте.

