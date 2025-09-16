Видео дня
Бюджетный салат "Прага" на все случаи: готовится блюдо 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, лучшей основой будут запеченные овощи, а также филе, рыба, морепродукты. А для яркого вкуса добавьте соленый огурец, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Прага" из куриного мяса, с черносливом и майонезом.
Ингредиенты:
- курица вареная
- морковь
- яйцо
- огурец соленый
- горох
- чернослив
- майонез
Способ приготовления:
1. Курицу порежьте произвольно. Морковь и яйцо натрите.
2. Огурцы порежьте кубиком, чернослив пополам.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте горох и перемешайте.
