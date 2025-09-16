Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, лучшей основой будут запеченные овощи, а также филе, рыба, морепродукты. А для яркого вкуса добавьте соленый огурец, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Прага" из куриного мяса, с черносливом и майонезом.

Ингредиенты:

курица вареная

морковь

яйцо

огурец соленый

горох

чернослив

майонез

Способ приготовления:

1. Курицу порежьте произвольно. Морковь и яйцо натрите.

2. Огурцы порежьте кубиком, чернослив пополам.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте горох и перемешайте.

