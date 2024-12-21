Салаты из субпродуктов – это всегда вкусно, питательно и выгодно. Куриные сердца отличаются нежной текстурой, хорошо сочетаются с разными ингредиентами и могут стать основой для сытного праздничного или повседневного блюда. Благодаря маринованному луку, яйцам и моцарелле салат получается ярким на вкус и привлекательным с виду.

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Идея приготовления салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Приготовьте его, и ваши гости останутся в восторге.

Ингредиенты:

куриные сердца – 800–900 г

вареные яйца (вкрутую) – 4 шт.

моцарелла – 100 г

маринованный красный лук – 1 шт.

зелень (укроп, петрушка) – 30 г

майонез – 2–3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Маринад для лука:

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус (столовой) – 1 ст.л.

горячая вода – 80 мл.

Способ приготовления:

1. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. В миске смешайте 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и 80 мл горячей воды. Залейте лук маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.

2. Куриные сердца тщательно промойте, очистите от излишнего жира и сосудов. Отварите в подсоленной воде в течение 20–25 минут, после чего остыть. Нарежьте сердца пополам или кусочки по желанию.

3. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками. Моцареллу измельчите или натрите на крупной терке. Зелень мелко изрубите.

4. В большой миске соедините нарезанные сердца, яйца, маринованный лук (слить маринад перед добавлением), измельченную моцареллу и зелень.

5. Добавьте 2–3 ст.л. майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы сохранить текстуру салата.

6. Выложите салат в сервировочную тарелку или небольшие порционные креманки.

7. Украсьте веточкой свежайшей зелени перед подачей.

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