Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
672
Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Чахохбили – традиционное грузинское блюдо. Оно идеально подходит для ужина, потому что в составе сочное сытное мясо, много овощей и зелени. Вы все можете достаточно быстро приготовить на сковородке.

Идея приготовления чахохбили из курицы на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Важно добавить достаточно специй для насыщенного вкуса.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Ингредиенты:

  • бедра куриные – 1 кг.
  • лук – 1-2 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • соус сацебели – 100 г
  • чеснок – 3-4 зубчиков
  • острый перец
  • зелень
  • специи для курицы: соль, перец, паприка – 1 ч.л., хмели-сунели – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

1. Курицу натереть специями.

2. Обжарить на большом огне до золотистой корочки на сливочном масле и растительном масле.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

3. Вынуть бедра.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

3. В сковородку добавить лук, нарезанный полукольцами и помидор без кожицы.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

4. Тушить несколько минут.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

5. Добавить сушеную паприку и хмели-сунели.

Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин

6. Вернуть бедра, добавить чеснок, острый перец и тушить все вместе под крышкой на маленьком огне еще полчаса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты