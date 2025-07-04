Чахохбили – традиционное грузинское блюдо. Оно идеально подходит для ужина, потому что в составе сочное сытное мясо, много овощей и зелени. Вы все можете достаточно быстро приготовить на сковородке.

Идея приготовления чахохбили из курицы на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Важно добавить достаточно специй для насыщенного вкуса.

Ингредиенты:

бедра куриные – 1 кг.

лук – 1-2 шт.

помидор – 2 шт.

соус сацебели – 100 г

чеснок – 3-4 зубчиков

острый перец

зелень

специи для курицы: соль, перец, паприка – 1 ч.л., хмели-сунели – 1 ч.л.

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Курицу натереть специями.

2. Обжарить на большом огне до золотистой корочки на сливочном масле и растительном масле.

3. Вынуть бедра.

3. В сковородку добавить лук, нарезанный полукольцами и помидор без кожицы.

4. Тушить несколько минут.

5. Добавить сушеную паприку и хмели-сунели.

6. Вернуть бедра, добавить чеснок, острый перец и тушить все вместе под крышкой на маленьком огне еще полчаса.

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