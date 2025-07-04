Чахохбили из курицы: как приготовить вкусное блюдо на ужин
Чахохбили – традиционное грузинское блюдо. Оно идеально подходит для ужина, потому что в составе сочное сытное мясо, много овощей и зелени. Вы все можете достаточно быстро приготовить на сковородке.
Идея приготовления чахохбили из курицы на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Важно добавить достаточно специй для насыщенного вкуса.
Ингредиенты:
- бедра куриные – 1 кг.
- лук – 1-2 шт.
- помидор – 2 шт.
- соус сацебели – 100 г
- чеснок – 3-4 зубчиков
- острый перец
- зелень
- специи для курицы: соль, перец, паприка – 1 ч.л., хмели-сунели – 1 ч.л.
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Курицу натереть специями.
2. Обжарить на большом огне до золотистой корочки на сливочном масле и растительном масле.
3. Вынуть бедра.
3. В сковородку добавить лук, нарезанный полукольцами и помидор без кожицы.
4. Тушить несколько минут.
5. Добавить сушеную паприку и хмели-сунели.
6. Вернуть бедра, добавить чеснок, острый перец и тушить все вместе под крышкой на маленьком огне еще полчаса.
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