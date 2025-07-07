Чебуреки без раскатки теста и лишней мороки: понадобится лаваш
Для того, чтобы долго не возиться с замешиванием и раскаткой теста для чебуреков, их можно сделать из лаваша. Просто выложите начинку на лист и надежно закрепите – жарятся изделия за считанные минуты. Для начинки прекрасно подходит именно говяжий фарш.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк(alionakarpiuk) в Instagram. Также добавьте много сыра.
Ингредиенты (на 4 порции):
- фарш говяжий – 350 г
- лаваш (круглый, тонкий) – 4–5 шт.
- сыр твердый – 160 г
- лук – 1 шт.
- вода – 60 мл.
- кинза (или петрушка) – 8 г (по желанию)
- подсолнечное масло – 12 г
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску положите фарш, натрите туда лук.
2. Добавьте немного воды, соль и перец.
3. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу.
4. Все тщательно перемешайте.
5. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.
6. Натрите сыр.
7. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон.
8. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр.
9. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.
10. Разогрейте сковородку, влейте немного масла.
11. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.
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