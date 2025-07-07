Для того, чтобы долго не возиться с замешиванием и раскаткой теста для чебуреков, их можно сделать из лаваша. Просто выложите начинку на лист и надежно закрепите – жарятся изделия за считанные минуты. Для начинки прекрасно подходит именно говяжий фарш.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк(alionakarpiuk) в Instagram. Также добавьте много сыра.

Ингредиенты (на 4 порции):

фарш говяжий – 350 г

лаваш (круглый, тонкий) – 4–5 шт.

сыр твердый – 160 г

лук – 1 шт.

вода – 60 мл.

кинза (или петрушка) – 8 г (по желанию)

подсолнечное масло – 12 г

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положите фарш, натрите туда лук.

2. Добавьте немного воды, соль и перец.

3. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу.

4. Все тщательно перемешайте.

5. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.

6. Натрите сыр.

7. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон.

8. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр.

9. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.

10. Разогрейте сковородку, влейте немного масла.

11. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша.

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