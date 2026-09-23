Чебуреки без замеса теста: простой рецепт из лаваша

Чебуреки можно приготовить без длительного замеса теста. Для этого понадобится тонкий лаваш или тортилья, сочная куриная начинка и несколько простых ингредиентов. Такие чебуреки формируются очень быстро, а готовятся в духовке. Получается румяная закуска с ароматной мясной начинкой и сыром.

Идея приготовления "ленивых" чебуреков без теста опубликована на странице mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

тортильи – 4 шт.

куриный фарш из бедра – 400 г

лук – 150 г

свежая зелень – 10 г

моцарелла – 40 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Если используется куриное бедро, мясо необходимо отделить от кости и лишнего жира, после чего измельчить вместе с луком. Если фарш уже готов, лук можно натереть на мелкой терке и добавить непосредственно в мясо.

2. В куриную массу нужно добавить мелко нарезанную зелень, соль и черный перец.

3. Все хорошо перемешать, чтобы специи и лук равномерно распределились по фаршу.

4. Тортилью нужно положить на рабочую поверхность. На одну половину выложить тонким слоем куриную начинку, оставляя немного свободного места у края. По желанию сверху можно добавить небольшое количество натертой моцареллы.

5. Яйцо нужно взбить в отдельной миске. Свободный край тортильи смазать яйцом, после чего накрыть начинку второй половиной основы. Края хорошо прижать, чтобы чебурек не раскрылся во время запекания.

6. Сформированные чебуреки переложить на противень, застеленный пергаментом. Верх каждого изделия смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать чебуреки нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20–25 минут. За это время тортилья должна подрумяниться, а куриная начинка полностью приготовиться.

8. Готовые чебуреки лучше подавать горячими. По желанию к ним можно добавить аджику или другой соус.

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