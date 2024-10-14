Кабачки – идеальный продукт для фарширования. Овощ не нуждается в длительной термической обработке и достаточно бюджетный. А для начинки отлично подходит мясной фарш.

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Идея приготовления фаршированных кабачков с мясом опубликована на странице marafon18 6 в Instgaram. Для сочности добавьте поджарку из лука и моркови.

Ингредиент:

кабачки – 600 г.

филе куриное – 500 г.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

соль, перец – по вкусу.

масло – 2-3 ст. л.

вода – 200 г.

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать колечками, вырезать сердцевину.

2. Из мяса и остатков кабачка приготовить фарш.

3. Лук мелко порезать.

4. Морковь измельчить на терке.

5. Обжарить на растительном масле до золотистости.

6. К фаршу с кабачком добавить специи, тщательно перемешать.

7. У кольца из кабачка выложить начинку, сверху – жареные овощи.

8. Добавить помидоры колечками, залить водой.

9. Отправить в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

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