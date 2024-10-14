Чем вкусно и сытно нафаршировать кабачки: рецепт бюджетного сезонного блюда
Кабачки – идеальный продукт для фарширования. Овощ не нуждается в длительной термической обработке и достаточно бюджетный. А для начинки отлично подходит мясной фарш.
Идея приготовления фаршированных кабачков с мясом опубликована на странице marafon18 6 в Instgaram. Для сочности добавьте поджарку из лука и моркови.
Ингредиент:
- кабачки – 600 г.
- филе куриное – 500 г.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу.
- масло – 2-3 ст. л.
- вода – 200 г.
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать колечками, вырезать сердцевину.
2. Из мяса и остатков кабачка приготовить фарш.
3. Лук мелко порезать.
4. Морковь измельчить на терке.
5. Обжарить на растительном масле до золотистости.
6. К фаршу с кабачком добавить специи, тщательно перемешать.
7. У кольца из кабачка выложить начинку, сверху – жареные овощи.
8. Добавить помидоры колечками, залить водой.
9. Отправить в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.
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