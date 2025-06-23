Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке
Фаршированные шампиньоны – универсальная закуска на любой случай. Наполните шапочки сочной начинкой, а сверху добавьте много натертого сыра. Получится очень бюджетно и вкусно.
Идея приготовления запеченных фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Удивите родных оригинальным блюдом.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 1 упаковка
- крупные шампиньоны – 10-12 шт.
- фарш (куриный или свино-говяжий) – 300 г
- лук – 1 небольшой
- петрушка – несколько веточек
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- соль - по вкусу
- твердый сыр (моцарелла или другой) – 70-100 г
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, осторожно вынуть ножки.
2. Шляпки слегка подсолить, ножки мелко нарезать.
3. На сковородке обжарить фарш с мелко нарезанным луком и грибными ножками до полуготовности.
4. Добавить крем-сыр, сушеный чеснок, итальянские травы, соль.
5. Перемешать, снять с огня.
6. Наполнить шляпки грибов начинкой, сверху посыпать тертой моцареллой.
7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр румяным.
8. Можно подавать и в горячем, и в холодном виде.
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