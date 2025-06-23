Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

Фаршированные шампиньоны – универсальная закуска на любой случай. Наполните шапочки сочной начинкой, а сверху добавьте много натертого сыра. Получится очень бюджетно и вкусно.

Идея приготовления запеченных фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Удивите родных оригинальным блюдом.

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

Ингредиенты:

  • крем-сыр – 1 упаковка
  • крупные шампиньоны – 10-12 шт.
  • фарш (куриный или свино-говяжий) – 300 г
  • лук – 1 небольшой
  • петрушка – несколько веточек
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • соль - по вкусу
  • твердый сыр (моцарелла или другой) – 70-100 г

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

1. Грибы помыть, осторожно вынуть ножки.

2. Шляпки слегка подсолить, ножки мелко нарезать.

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

3. На сковородке обжарить фарш с мелко нарезанным луком и грибными ножками до полуготовности.

4. Добавить крем-сыр, сушеный чеснок, итальянские травы, соль.

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

5. Перемешать, снять с огня.

6. Наполнить шляпки грибов начинкой, сверху посыпать тертой моцареллой.

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр румяным.

8. Можно подавать и в горячем, и в холодном виде.

Чем вкусно нафаршировать грибы: делимся простым рецептом закуски в духовке

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