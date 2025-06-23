Фаршированные шампиньоны – универсальная закуска на любой случай. Наполните шапочки сочной начинкой, а сверху добавьте много натертого сыра. Получится очень бюджетно и вкусно.

Идея приготовления запеченных фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Удивите родных оригинальным блюдом.

Ингредиенты:

крем-сыр – 1 упаковка

крупные шампиньоны – 10-12 шт.

фарш (куриный или свино-говяжий) – 300 г

лук – 1 небольшой

петрушка – несколько веточек

– несколько веточек сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

соль - по вкусу

твердый сыр (моцарелла или другой) – 70-100 г

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, осторожно вынуть ножки.

2. Шляпки слегка подсолить, ножки мелко нарезать.

3. На сковородке обжарить фарш с мелко нарезанным луком и грибными ножками до полуготовности.

4. Добавить крем-сыр, сушеный чеснок, итальянские травы, соль.

5. Перемешать, снять с огня.

6. Наполнить шляпки грибов начинкой, сверху посыпать тертой моцареллой.

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр румяным.

8. Можно подавать и в горячем, и в холодном виде.

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