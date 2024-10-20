Удавшиеся сырники можно приготовить даже без муки в тесте. Изделия будут менее калорийными и, при этом, будут хорошо держать форму. Немного муки для присыпки понадобится при формовке.

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Идея приготовления вкусных сырников без муки опубликована на странице фудблогера с ником marichka gorodetska в Instagram. Можно подавать с любимым джемом или сгущенкой.

Ингредиенты:

сыр – 400 г

манка – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

яйца – 1 шт.

масло для жарки

мука для формирования сырников

Способ приготовления:

1. Все объединить в одной миске.

2. Толкачом для картофеля все взбить в одну консистенцию.

3. На один творожник взять 1 ст.л. сырую

4. Сформировать шарик и немного обвалять в муке.

5. Сырники формировать с помощью стакана круглой формы.

6. Обжарить на разогретой сковороде на среднем огне.

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