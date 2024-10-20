Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

Удавшиеся сырники можно приготовить даже без муки в тесте. Изделия будут менее калорийными и, при этом, будут хорошо держать форму. Немного муки для присыпки понадобится при формовке.

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Идея приготовления вкусных сырников без муки опубликована на странице фудблогера с ником marichka gorodetska в Instagram. Можно подавать с любимым джемом или сгущенкой.

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

Ингредиенты:

  • сыр – 400 г
  • манка – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • яйца – 1 шт.
  • масло для жарки
  • мука для формирования сырников

Способ приготовления:

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

1. Все объединить в одной миске.

2. Толкачом для картофеля все взбить в одну консистенцию.

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

3. На один творожник взять 1 ст.л. сырую

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

4. Сформировать шарик и немного обвалять в муке.

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

5. Сырники формировать с помощью стакана круглой формы.

6. Обжарить на разогретой сковороде на среднем огне.

Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными

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