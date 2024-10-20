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Чем заменить муку в тесте для сырников: не развалятся и не будут мучными
Удавшиеся сырники можно приготовить даже без муки в тесте. Изделия будут менее калорийными и, при этом, будут хорошо держать форму. Немного муки для присыпки понадобится при формовке.
Идея приготовления вкусных сырников без муки опубликована на странице фудблогера с ником marichka gorodetska в Instagram. Можно подавать с любимым джемом или сгущенкой.
Ингредиенты:
- сыр – 400 г
- манка – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яйца – 1 шт.
- масло для жарки
- мука для формирования сырников
Способ приготовления:
1. Все объединить в одной миске.
2. Толкачом для картофеля все взбить в одну консистенцию.
3. На один творожник взять 1 ст.л. сырую
4. Сформировать шарик и немного обвалять в муке.
5. Сырники формировать с помощью стакана круглой формы.
6. Обжарить на разогретой сковороде на среднем огне.
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