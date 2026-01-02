Все рецепты
Чернослив в сметане: делимся рецептом любимого десерта из детства
Чернослив в сметане – десерт, родом из детства. Внутри сухофруктов нужно выложить орехи, а сверху добавить сметанную заливку. Это очень вкусно и просто в приготовлении.
Идея приготовления чернослива в сметане опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г чернослива
- 50 г орехов
- 250 г сметаны
- подсластитель
- 20 г шоколада
Способ приготовления:
1. Чернослив залить кипятком, если он сухой. Если мягкий – не нужно
2. Начинить орехами.
3. Выложить в пиалку.
4. Сметану смешать с сахарозаменителем и залить чернослив.
5. Дать настояться несколько часов.
