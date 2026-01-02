Чернослив в сметане – десерт, родом из детства. Внутри сухофруктов нужно выложить орехи, а сверху добавить сметанную заливку. Это очень вкусно и просто в приготовлении.

Идея приготовления чернослива в сметане опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

100 г чернослива

50 г орехов

250 г сметаны

подсластитель

20 г шоколада

Способ приготовления:

1. Чернослив залить кипятком, если он сухой. Если мягкий – не нужно

2. Начинить орехами.

3. Выложить в пиалку.

4. Сметану смешать с сахарозаменителем и залить чернослив.

5. Дать настояться несколько часов.

