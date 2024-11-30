Чешские трдельники: как приготовить вкусную и оригинальную выпечку
Трдельники – традиционный чешский сладкий пирог. Он готовится из дрожжевого теста, держащегося вокруг деревянной палки.
Сверху он присыпается смесью сахара, орехов и большого количества корицы. Внутрь может выкладывается любая начинка. Наилучше подходит с кремом и карамелью. Как правильно приготовить трдельники, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
- Мука – 300 гр
- Молоко – 100 мл
- Сухие дрожжи – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 50 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль – щепотка
- Сахар+корица – для посыпки
Способ приготовления
1. В чуть теплое молоко всыпаем дрожжи, сахар и соль.
2. Вливаем растопленное масло, добавляем яйцо и порциями просеиваем муку.
3. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его подходить в теплом месте на 1,5 часа.
4. Для посыпки перемешиваем сахар с корицей. В виде форм можно использовать жестяные банки и картонную основу из упаковки пищевой пленки, обернув их фольгой.
5. Тесто обминаем и делим на 5-7 одинаковых частей.
6. Каждую часть раскатываем в длинную колбаску и обматываем ею формы. Оставляем подходить на 15 мин в теплом месте.
7. Смазываем маслом и обваливаем в смеси сахара и корицы.
8. По желанию, вешаем формы на шампур, чтобы они были максимально схожи с продаваемыми в Чехии и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 мин. Выходит 5-6шт.
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