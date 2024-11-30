Трдельники – традиционный чешский сладкий пирог. Он готовится из дрожжевого теста, держащегося вокруг деревянной палки.

Видео дня

Сверху он присыпается смесью сахара, орехов и большого количества корицы. Внутрь может выкладывается любая начинка. Наилучше подходит с кремом и карамелью. Как правильно приготовить трдельники, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

Мука – 300 гр

Молоко – 100 мл

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло – 50 гр

Яйца – 1 шт

Соль – щепотка

Сахар+корица – для посыпки

Способ приготовления

1. В чуть теплое молоко всыпаем дрожжи, сахар и соль.

2. Вливаем растопленное масло, добавляем яйцо и порциями просеиваем муку.

3. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его подходить в теплом месте на 1,5 часа.

4. Для посыпки перемешиваем сахар с корицей. В виде форм можно использовать жестяные банки и картонную основу из упаковки пищевой пленки, обернув их фольгой.

5. Тесто обминаем и делим на 5-7 одинаковых частей.

6. Каждую часть раскатываем в длинную колбаску и обматываем ею формы. Оставляем подходить на 15 мин в теплом месте.

7. Смазываем маслом и обваливаем в смеси сахара и корицы.

8. По желанию, вешаем формы на шампур, чтобы они были максимально схожи с продаваемыми в Чехии и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 мин. Выходит 5-6шт.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты с корицей: