Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
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Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

Если вы в раздумье, что приготовить ребенку на обед, стоит остановиться именно на лазаньи. Такое блюдо достаточно простое и одновременно очень сытное и изысканное. Для начинки вам понадобится простой фарш.

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Идея приготовления вкусной сочной лазаньи для детей на обед опубликована на странице фудблогера Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Запекается блюдо всего 20 минут.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг.
  • средний лук – 1-2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • помидоры – 3 шт.
  • слоеное тесто – 0,5 пачки листового теста (вместо теста можно использовать лаваш) или же специальные листы для лазаньи
  • специи (прованские или итальянские)
  • соль
  • твердый сыр – 200 г

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • сливочное масло – 80-100 г
  • мука – 80-100 г
  • молоко – 800 мл.

Способ приготовления:

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

1. Обжарить лук и морковь на растительном масле.

2. Взбить помидоры блендером или натереть.

3. Добавить фарш и чеснок.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

4. Добавить специи.

5. Тушить до готовности (хорошо прожарить и добавить специи к фаршу от этого зависит вкус лазаньи).

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

6. Для соуса бешамель на маленьком огне растопить масло.

7. Добавить постепенно муку, помешивая.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

8. Когда мука соединится с маслом, добавить молоко.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

9. Все хорошо перемешать, готовить к загустению.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

10. На дно формы для запекания положить лист теста, смазать соусом болоньезе и так сложить слой за слоем, последний слой теста не смазывать сверху, залить соусом бешамель, присыпать тертым сыром.

Что быстро и вкусно приготовить ребенку на обед: вариант сытной лазаньи

11. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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