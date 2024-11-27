Если вы в раздумье, что приготовить ребенку на обед, стоит остановиться именно на лазаньи. Такое блюдо достаточно простое и одновременно очень сытное и изысканное. Для начинки вам понадобится простой фарш.

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Идея приготовления вкусной сочной лазаньи для детей на обед опубликована на странице фудблогера Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Запекается блюдо всего 20 минут.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг.

средний лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 5-6 зубчиков

помидоры – 3 шт.

слоеное тесто – 0,5 пачки листового теста (вместо теста можно использовать лаваш) или же специальные листы для лазаньи

специи (прованские или итальянские)

соль

твердый сыр – 200 г

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 80-100 г

мука – 80-100 г

молоко – 800 мл.

Способ приготовления:

1. Обжарить лук и морковь на растительном масле.

2. Взбить помидоры блендером или натереть.

3. Добавить фарш и чеснок.

4. Добавить специи.

5. Тушить до готовности (хорошо прожарить и добавить специи к фаршу от этого зависит вкус лазаньи).

6. Для соуса бешамель на маленьком огне растопить масло.

7. Добавить постепенно муку, помешивая.

8. Когда мука соединится с маслом, добавить молоко.

9. Все хорошо перемешать, готовить к загустению.

10. На дно формы для запекания положить лист теста, смазать соусом болоньезе и так сложить слой за слоем, последний слой теста не смазывать сверху, залить соусом бешамель, присыпать тертым сыром.

11. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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