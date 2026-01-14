Что быстро испечь к чаю без заморочки: рецепт кекса на сгущенке: рецепт кекса на сгущенке
Кекс на сгущенном молоке – отличный вариант быстрой выпечки для семейного чаепития. Тесто получается очень мягким и влажным. Начинка не понадобится – достаточно только посыпать готовую выпечку сверху сахарной пудрой.
Идея приготовления сладкого кекса к чаю на сгущенном молоке опубликована на странице фудблогера polievyts.laana в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сгущенное молоко – 290 г
- сливочное масло – 40 г
- мука – 130 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- немного ванилина
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца, добавить щепотку соли, взбить венчиком.
2. Влить сгущенное молоко, растопленное масло, хорошо перемешать.
3. Всыпать муку, разрыхлитель, ванилин, перемешать.
4. Вылить в форму, застеленную пергаментом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
6. Готовность проверить зубочисткой, она должна быть сухая.
7. Присыпать сахарной пудрой.
