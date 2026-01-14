Кекс на сгущенном молоке – отличный вариант быстрой выпечки для семейного чаепития. Тесто получается очень мягким и влажным. Начинка не понадобится – достаточно только посыпать готовую выпечку сверху сахарной пудрой.

Идея приготовления сладкого кекса к чаю на сгущенном молоке опубликована на странице фудблогера polievyts.laana в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сгущенное молоко – 290 г

сливочное масло – 40 г

мука – 130 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

немного ванилина

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца, добавить щепотку соли, взбить венчиком.

2. Влить сгущенное молоко, растопленное масло, хорошо перемешать.

3. Всыпать муку, разрыхлитель, ванилин, перемешать.

4. Вылить в форму, застеленную пергаментом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

6. Готовность проверить зубочисткой, она должна быть сухая.

7. Присыпать сахарной пудрой.

