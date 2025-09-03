Что быстро приготовить из куриного филе на ужин: мясо получится очень нежным и сочным
Куриные филе – универсальный продукт, который просто и быстро готовится. Его можно использовать для отбивных, супа. Также очень вкусно протушить мясо с луком и грибами – идеальный вариант для ужина.
Идея приготовления сочной курицы по-деревенски на ужин опубликована на странице фуд-блогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- лук – 200 г
- грибы – 300 г
- молоко – 200 г
- сливочный сыр – 60 г
- растительное масло – 15 г+20 г масла
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- нарезать филе кубиком
- грибы дольками, а лук полукольцами
Способ приготовления:
1. К куриному филе добавить соль, перец, паприку, сушеный чеснок, масло.
2. Вымешать и жарить на среднем огне по 4 минуты с обеих сторон, убрать со сковородки.
3. Растопить на сковородке масло.
4. Обжаривать 4-5 минут лук и переложить его к курице.
5. В сковородку выложить грибы и обжарить, не давая больше растительного или сливочного масла. Готовить 7-8 минут.
6. К грибам выложить курицу, лук, влить молоко, добавить сливочный сыр.
7. Хорошо вымешать до однородности и готовить еще несколько минут.
