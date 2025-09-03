Куриные филе – универсальный продукт, который просто и быстро готовится. Его можно использовать для отбивных, супа. Также очень вкусно протушить мясо с луком и грибами – идеальный вариант для ужина.

Идея приготовления сочной курицы по-деревенски на ужин опубликована на странице фуд-блогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

лук – 200 г

грибы – 300 г

молоко – 200 г

сливочный сыр – 60 г

растительное масло – 15 г+20 г масла

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

нарезать филе кубиком

грибы дольками, а лук полукольцами

Способ приготовления:

1. К куриному филе добавить соль, перец, паприку, сушеный чеснок, масло.

2. Вымешать и жарить на среднем огне по 4 минуты с обеих сторон, убрать со сковородки.

3. Растопить на сковородке масло.

4. Обжаривать 4-5 минут лук и переложить его к курице.

5. В сковородку выложить грибы и обжарить, не давая больше растительного или сливочного масла. Готовить 7-8 минут.

6. К грибам выложить курицу, лук, влить молоко, добавить сливочный сыр.

7. Хорошо вымешать до однородности и готовить еще несколько минут.

