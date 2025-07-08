Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом
Домашние котлеты очень часто получаются сухими и при этом даже пригорают, но этого можно избежать. В фарш кулинары советуют добавлять крем-сыр, сырые тертые овощи, а также панировочные сухари.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет в сливочном соусе.
Ингредиенты:
Для фарша:
- Фарш 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)
- Яйцо 1 шт
- Крем сыр 150 г
- Панировочные сухари 2 ст.л
- Чеснок 2 зуб.
- Итальянские травы 2 ч.л
- Соль, перец по вкусу
Для соуса:
- Масло 60 г
- Мука 1 ст.л (без горки)
- Сливки 33% 150 мл
- Вода/ бульон 250 мл
- Соевый соус 60 мл
- Горчица 1 ст.л.
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить — масса будет нежная и немного липкая. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.
2. Обжарить котлетки на масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.
3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!
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