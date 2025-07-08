Домашние котлеты очень часто получаются сухими и при этом даже пригорают, но этого можно избежать. В фарш кулинары советуют добавлять крем-сыр, сырые тертые овощи, а также панировочные сухари.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет в сливочном соусе.

Ингредиенты:

Для фарша:

Фарш 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)

Яйцо 1 шт

Крем сыр 150 г

Панировочные сухари 2 ст.л

Чеснок 2 зуб.

Итальянские травы 2 ч.л

Соль, перец по вкусу

Для соуса:

Масло 60 г

Мука 1 ст.л (без горки)

Сливки 33% 150 мл

Вода/ бульон 250 мл

Соевый соус 60 мл

Горчица 1 ст.л.

Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить — масса будет нежная и немного липкая. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.

2. Обжарить котлетки на масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!

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