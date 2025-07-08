Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не распадались: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Рецепт котлет

Домашние котлеты очень часто получаются сухими и при этом даже пригорают, но этого можно избежать. В фарш кулинары советуют добавлять крем-сыр, сырые тертые овощи, а также панировочные сухари.

Что добавить в фарш для сочных котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет в сливочном соусе.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Для фарша:

  • Фарш 600 г (куриный, индюшачий или свино-говяжий)
  • Яйцо 1 шт
  • Крем сыр 150 г
  • Панировочные сухари 2 ст.л
  • Чеснок 2 зуб.
  • Итальянские травы 2 ч.л
  • Соль, перец по вкусу

Для соуса:

  • Масло 60 г
  • Мука 1 ст.л (без горки)
  • Сливки 33% 150 мл
  • Вода/ бульон 250 мл
  • Соевый соус 60 мл
  • Горчица 1 ст.л.
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно вымешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить — масса будет нежная и немного липкая. Смазать руки маслом и сформировать небольшие котлетки.

Фарш для котлет

2. Обжарить котлетки на масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

Приготовление котлет

3. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загустения. Вернуть котлетки в сковороду с соусом, накрыть крышкой и томить на слабом огне 7-10 минут.

Котлеты в сливках

Перед подачей посыпать свежей зеленью. Подавать с картофельным пюре, рисом или пастой!

Готовые котлеты

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