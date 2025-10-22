Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: понадобится один овощ

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
576
Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Кулинары советуют в основу добавить вместо муки манку, а для сочности – тертые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, ароматных котлет из куриного фарша. 

Ингредиенты:

  • Куриный фарш 400 г
  • Кабачок 1 шт.
  • Морковь 1 шт. (средняя, сырая)
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Манка 3 ст. л.
  • Соль, перец, специи по вкусу
  • Масло гхи или другое для жарки

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте яйца, специи, тертые овощи, манку, лук, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты, обжарьте до золотистости с двох сторон.

Готовые котлеты можно еще протушить в духовке!

