Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: понадобится один овощ
Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Кулинары советуют в основу добавить вместо муки манку, а для сочности – тертые овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, ароматных котлет из куриного фарша.
Ингредиенты:
- Куриный фарш 400 г
- Кабачок 1 шт.
- Морковь 1 шт. (средняя, сырая)
- Лук репчатый 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Манка 3 ст. л.
- Соль, перец, специи по вкусу
- Масло гхи или другое для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте яйца, специи, тертые овощи, манку, лук, перемешайте.
2. Сформируйте котлеты, обжарьте до золотистости с двох сторон.
Готовые котлеты можно еще протушить в духовке!
