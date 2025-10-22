Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Кулинары советуют в основу добавить вместо муки манку, а для сочности – тертые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, ароматных котлет из куриного фарша.

Ингредиенты:

Куриный фарш 400 г

Кабачок 1 шт.

Морковь 1 шт. (средняя, сырая)

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Манка 3 ст. л.

Соль, перец, специи по вкусу

Масло гхи или другое для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйца, специи, тертые овощи, манку, лук, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты, обжарьте до золотистости с двох сторон.

Готовые котлеты можно еще протушить в духовке!

