Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

Чтобы мясные котлеты получились сочными, нужно правильно подготовить фарш. В массу для жарки нужно добавить несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно удачным. Речь идет о тыкве и батате.

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Идея приготовления сочных мясных котлет с тыквой и бататом опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Хлеб или сухари прибавлять не придется.

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • тыква – 100 г
  • батат – 1 шт.
  • мясной фарш – 350 г (любой)
  • яйцо
  • специи – по вкусу (у меня орегано и гранулированный чеснок)

Способ приготовления:

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

1. Тыкву натереть на мелкую терку, отжать сок.

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

2. Батат также натереть на мелкую терку и отжать сок.

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

3. Добавить фарш, яйцо и специи.

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

4. Все перемешать.

5. Слепить котлетки или разложить по формочкам для сосисок.

Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов

6. Готовить удобным для вас способом: тушить, жарить или запекать 15 минут.

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