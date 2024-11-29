Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были сочными: всего несколько простых ингредиентов
Чтобы мясные котлеты получились сочными, нужно правильно подготовить фарш. В массу для жарки нужно добавить несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно удачным. Речь идет о тыкве и батате.
Идея приготовления сочных мясных котлет с тыквой и бататом опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Хлеб или сухари прибавлять не придется.
Ингредиенты:
- тыква – 100 г
- батат – 1 шт.
- мясной фарш – 350 г (любой)
- яйцо
- специи – по вкусу (у меня орегано и гранулированный чеснок)
Способ приготовления:
1. Тыкву натереть на мелкую терку, отжать сок.
2. Батат также натереть на мелкую терку и отжать сок.
3. Добавить фарш, яйцо и специи.
4. Все перемешать.
5. Слепить котлетки или разложить по формочкам для сосисок.
6. Готовить удобным для вас способом: тушить, жарить или запекать 15 минут.
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