Чтобы мясные котлеты получились сочными, нужно правильно подготовить фарш. В массу для жарки нужно добавить несколько ингредиентов, чтобы блюдо получилось действительно удачным. Речь идет о тыкве и батате.

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Идея приготовления сочных мясных котлет с тыквой и бататом опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Хлеб или сухари прибавлять не придется.

Ингредиенты:

тыква – 100 г

батат – 1 шт.

мясной фарш – 350 г (любой)

яйцо

специи – по вкусу (у меня орегано и гранулированный чеснок)

Способ приготовления:

1. Тыкву натереть на мелкую терку, отжать сок.

2. Батат также натереть на мелкую терку и отжать сок.

3. Добавить фарш, яйцо и специи.

4. Все перемешать.

5. Слепить котлетки или разложить по формочкам для сосисок.

6. Готовить удобным для вас способом: тушить, жарить или запекать 15 минут.

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