Все рецепты
Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент
Котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также для яркого вкуса и нежности добавьте сыр. Для того, чтобы котлеты были сочными, их нужно протушить с маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из свиного фарша с сыром.
Ингредиенты:
- 1 кг. свиного фарша
- 2 маленьких яйца
- 2 средние луковицы
- 6 кусочков замоченного батона
- 3 зубчика чеснока
- смесь перцев
- домашняя специя
- соль по вкусу
- сливочное масло
- сыр моцарелла
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш специи, яйца, лук, чеснок. Хорошо перемешайте.
2. Сформируйте котлеты во внутрь добавьте сыр, обжарьте.
3. Переложите котлеты в форму и протушите.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: