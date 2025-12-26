Котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также для яркого вкуса и нежности добавьте сыр. Для того, чтобы котлеты были сочными, их нужно протушить с маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из свиного фарша с сыром.

Ингредиенты:

1 кг. свиного фарша

2 маленьких яйца

2 средние луковицы

6 кусочков замоченного батона

3 зубчика чеснока

смесь перцев

домашняя специя

соль по вкусу

сливочное масло

сыр моцарелла

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш специи, яйца, лук, чеснок. Хорошо перемешайте.

2. Сформируйте котлеты во внутрь добавьте сыр, обжарьте.

3. Переложите котлеты в форму и протушите.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: