Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также для яркого вкуса и нежности добавьте сыр. Для того, чтобы котлеты были сочными, их нужно протушить с маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из свиного фарша с сыром. 

Ингредиенты: 

  • 1 кг. свиного фарша
  • 2 маленьких яйца
  • 2 средние луковицы
  • 6 кусочков замоченного батона
  • 3 зубчика чеснока
  • смесь перцев
  • домашняя специя
  • соль по вкусу
  • сливочное масло
  • сыр моцарелла

Способ приготовления: 

1. Добавьте в фарш специи, яйца, лук, чеснок. Хорошо перемешайте. 

2. Сформируйте котлеты во внутрь добавьте сыр, обжарьте.

3. Переложите котлеты в форму и протушите.

