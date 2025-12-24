Кутья остается главным блюдом Сочельника, и именно ее вкус задает настроение всему ужину. Даже классический рецепт можно сделать более насыщенным и выразительным, не отходя от традиций. Известный украинский телеведущий Константин Грубич поделился своим советом, как усилить аромат кутьи и придать ей более глубокий вкус. Речь идет о небольшом, но важном штрихе, который уместно используют во многих семьях во время приготовления праздничного блюда.

Рецептом и советами приготовления ароматной кутьи Коятнтин Грубич поделился на своей странице в Facebook. Народная артистка Украины Ольга Сумская посоветовала ему добавить в кутью немного коньяка для насыщенности и аромата.

Основой остается пшеница, мак и мед, но именно правильные пропорции и дополнительные ингредиенты делают кутью по-настоящему праздничной. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет приготовить традиционную кутью, но с более выразительным ароматом.

Ингредиенты:

пшеница – 2 стакана, предварительно замоченная

мак – 100 г

мед – 150 г

грецкие орехи – 100 г

изюм – 100 г

коньяк – 2 столовые ложки для аромата (по желанию, для взрослого стола);

соль – щепотка

узвар или вода – по необходимости.

Способ приготовления:

1. Пшеницу замочить на ночь.

2. После этого варить на медленном огне до мягкости, периодически подливая воду.

3. Мак залить кипятком, дать настояться и тщательно перетереть до появления белого макового "молочка".

4. В большой миске соединить отваренную пшеницу, мак, измельченные орехи и изюм.

5. Добавить мед и щепотку соли, осторожно перемешать.

6. Для более насыщенного аромата, по совету Ольги Сумской, в конце добавить несколько ложек коньяка. По желанию часть жидкости можно заменить узваром – он делает вкус более мягким и более рождественским.

7. Готовую кутью подавать охлажденной, регулируя густоту узваром или водой. Такой рецепт позволяет сохранить традиционный характер блюда и одновременно сделать его более ароматным и глубоким на вкус.

8. Кутья с дополнительными нотами остается простой в приготовлении, но звучит по-новому – именно так, как и подобает главному блюду Сочельника.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: