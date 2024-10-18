Видео дня
Что добавить в основу для сырников, чтобы они не разваливались и держали форму: всего один ингредиент
Домашние сырники очень часто получаются сырыми внутри и горят снаружи, а также прилипают и разваливаются. Для того, чтобы сырники имели идеальную структуру и держали форму, кулинары советуют добавить в основу кокосовую стружку и всего один желток, не целое яйцо!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных домашних сырником, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- 2 брикета кисломолочного сыра 5%
- 1 желток
- сахарная пудра
- соль
- ванильный экстракт или ванилин
- 3 ст.л. муки
- 1 ст.л. муки для формирования сырников
Способ приготовления:
1. В творог добавьте желток, сахарную пудру, соль, ваниль. Перебейте погружным блендером. Добавьте муку и перемешайте.
2. Сформируйте сырники и обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: