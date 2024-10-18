Что добавить в основу для сырников, чтобы они не разваливались и держали форму: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Домашние сырники очень часто получаются сырыми внутри и горят снаружи, а также прилипают и разваливаются. Для того, чтобы сырники имели идеальную структуру и держали форму, кулинары советуют добавить в основу кокосовую стружку и всего один желток, не целое яйцо!

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Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных домашних сырником, которые не будут распадаться.

Рецепт сырников

Ингредиенты: 

  • 2 брикета кисломолочного сыра 5%
  • 1 желток
  • сахарная пудра
  • соль
  • ванильный экстракт или ванилин
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ст.л. муки для формирования сырников

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте желток, сахарную пудру, соль, ваниль. Перебейте погружным блендером. Добавьте муку и перемешайте.

Основа для сырников

2. Сформируйте сырники и обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут.

Готовые сырники

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