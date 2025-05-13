Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина
Хрустящие чебуреки – идеальное блюдо на ужин для всей семьи. Но многие хозяйки сталкиваются с тем, что тесто получается просто белым и липким. Для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления идеальных хрустящих чебуреков на ужин опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya lev в Instagram. Приготовьте тесто на кипятке, а также обязательно добавьте водку.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 40 мл.
- кипяток – 200 мл.
- водка – 20 мл.
Способ приготовления:
1. Сделали в муке углубление.
2. Добавить туда соль и растительное масло.
3. Залить крутой кипяток.
4. Вымешивать сначала ложкой, когда не обжигает пальцы, уже можно руками.
5. Добавить водку (жареные чебуреки будут с пузырьками и хрустящие).
6. Накрыть пленкой и дать отдохнуть 30 минут.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 500 г
- специи по вкусу – соль, перец, базилик, кориандр, хмели-сунели, чеснок
- зелень по вкусу – петрушка, укроп, кинза
- лук – 2 шт.
- вода – 150 мл.
Способ приготовления:
1. В фарш добавить зелень, специи.
2. Лук пропустить через мясорубку или взбить в блендере в кашу.
3. Добавить холодную воду, вымешать с фаршем.
4 В разогретое масло выложить по 2 чебурека на сковородку и жарить в 3 переворота.
5. Когда с одной стороны чебурек начинает иметь красивый цвет – сразу перевернуть на другую.
6. Когда со второй стороны тесто тоже будет румяным – снова перевернуть.
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