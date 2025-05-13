Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

Хрустящие чебуреки – идеальное блюдо на ужин для всей семьи. Но многие хозяйки сталкиваются с тем, что тесто получается просто белым и липким. Для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующим рецептом.

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Идея приготовления идеальных хрустящих чебуреков на ужин опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya lev в Instagram. Приготовьте тесто на кипятке, а также обязательно добавьте водку.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 40 мл.
  • кипяток – 200 мл.
  • водка – 20 мл.

Способ приготовления:

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

1. Сделали в муке углубление.

2. Добавить туда соль и растительное масло.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

3. Залить крутой кипяток.

4. Вымешивать сначала ложкой, когда не обжигает пальцы, уже можно руками.

5. Добавить водку (жареные чебуреки будут с пузырьками и хрустящие).

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

6. Накрыть пленкой и дать отдохнуть 30 минут.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 500 г
  • специи по вкусу – соль, перец, базилик, кориандр, хмели-сунели, чеснок
  • зелень по вкусу – петрушка, укроп, кинза
  • лук – 2 шт.
  • вода – 150 мл.

Способ приготовления:

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

1. В фарш добавить зелень, специи.

2. Лук пропустить через мясорубку или взбить в блендере в кашу.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

3. Добавить холодную воду, вымешать с фаршем.

4 В разогретое масло выложить по 2 чебурека на сковородку и жарить в 3 переворота.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

5. Когда с одной стороны чебурек начинает иметь красивый цвет – сразу перевернуть на другую.

6. Когда со второй стороны тесто тоже будет румяным – снова перевернуть.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы тесто было золотистое и с пузырьками: идеальный рецепт для ужина

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