Кабачок – очень полезный, вкусный и главное – универсальный овощ для приготовления вкусных запеканок, салатов, закусок, блинов, дерунов, а также их можно консервировать, тушить, добавлять в котлеты, делать лазанью и вафли.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых вафель.

Ингредиенты для теста:

Небольшой кабачок

Яйца

Мука 3 ст.л. (без глютена)

Укроп пучок

Сыр 50 г (можно любой твердый)

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, муку, натертый сыр, мелко порубленный укроп, соль, перец, тщательно перемешать.

2. Выпекать в вафельнице около 7-10 минут до золотистого хрустящего цвета.

Подавайте с крем-сыром, сметаной, вкусно также будет просто с овощами, красной рыбой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: