Что приготовить из кабачка за 7 минут: самый простой рецепт вкусного и легкого блюда
Кабачок – очень полезный, вкусный и главное – универсальный овощ для приготовления вкусных запеканок, салатов, закусок, блинов, дерунов, а также их можно консервировать, тушить, добавлять в котлеты, делать лазанью и вафли.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых вафель.
Ингредиенты для теста:
- Небольшой кабачок
- Яйца
- Мука 3 ст.л. (без глютена)
- Укроп пучок
- Сыр 50 г (можно любой твердый)
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, муку, натертый сыр, мелко порубленный укроп, соль, перец, тщательно перемешать.
2. Выпекать в вафельнице около 7-10 минут до золотистого хрустящего цвета.
Подавайте с крем-сыром, сметаной, вкусно также будет просто с овощами, красной рыбой!
