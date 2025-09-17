Что приготовить из кабачка за 7 минут: самый простой рецепт вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
711
Кабачок – очень полезный, вкусный и главное – универсальный овощ для приготовления вкусных запеканок, салатов, закусок, блинов, дерунов, а также их можно консервировать, тушить, добавлять в котлеты, делать лазанью и вафли. 

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых вафель. 

Ингредиенты для теста:

  • Небольшой кабачок
  • Яйца
  • Мука 3 ст.л. (без глютена)
  • Укроп пучок
  • Сыр 50 г (можно любой твердый)
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок натереть на терке, хорошо отжать лишнюю жидкость.  Добавить яйца, муку, натертый сыр, мелко порубленный укроп, соль, перец, тщательно перемешать.

Основа для блюда

2. Выпекать в вафельнице около 7-10 минут до золотистого хрустящего цвета.

Сколько готовить вафли

Подавайте с крем-сыром, сметаной, вкусно также будет просто с овощами, красной рыбой!

Готовые вафли

Украинарецептпродуктыовощи

