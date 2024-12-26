Традиционные мясные блюда на праздничный стол – отбивные или котлеты. Но если вы хотите освежить меню и добавить яркие вкусы – сделайте рулет из фарша и омлетных блинов. Блюдо получится очень сытным и сочным и точно понравится всем вашим гостям.

Видео дня

Идея приготовления сытного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В составе также есть грибы, что делает блюдо значительно сытнее.

Ингредиенты:

сальная сетка – 500 г (если есть)

фарш свиной – 600 г

фарш куриный – 300 г

грибы – 500 г

лук – 2 шт.

масло – 20 мл.

соль – 20 г

специи – 10 г

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

сыр – 150 г

перец – по вкусу

майонез – 2 ст.л или можно и сметану взять

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сыр и майонез.

2. Пожарить блинчик на одной стороне.

3. Для начинки лук пожарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

4. Добавить пеечрицу, соль и перец.

5. Охлажденные ингредиенты добавить в фарш (смесь курицы и свинины).

6. Добавить специи и хорошо перемешать.

7. Разложить жировую сетку.

8. Далее выложить слой фарша.

9. Сверху – блины.

10. Все закрутить в плотный рулет и зафиксировать с помощью пергамента и нити.

11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

12. Нарезать порционно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: