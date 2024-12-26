Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

Традиционные мясные блюда на праздничный стол – отбивные или котлеты. Но если вы хотите освежить меню и добавить яркие вкусы – сделайте рулет из фарша и омлетных блинов. Блюдо получится очень сытным и сочным и точно понравится всем вашим гостям.

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Идея приготовления сытного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В составе также есть грибы, что делает блюдо значительно сытнее.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

Ингредиенты:

  • сальная сетка – 500 г (если есть)
  • фарш свиной – 600 г
  • фарш куриный – 300 г
  • грибы – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • масло – 20 мл.
  • соль – 20 г
  • специи – 10 г

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • сыр – 150 г
  • перец – по вкусу
  • майонез – 2 ст.л или можно и сметану взять

Способ приготовления:

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

1. К яйцам добавить сыр и майонез.

2. Пожарить блинчик на одной стороне.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

3. Для начинки лук пожарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

4. Добавить пеечрицу, соль и перец.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

5. Охлажденные ингредиенты добавить в фарш (смесь курицы и свинины).

6. Добавить специи и хорошо перемешать.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

7. Разложить жировую сетку.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

8. Далее выложить слой фарша.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

9. Сверху – блины.

10. Все закрутить в плотный рулет и зафиксировать с помощью пергамента и нити.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

12. Нарезать порционно.

Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда

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