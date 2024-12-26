Что мясное приготовить на праздничный стол вместо котлет и отбивных: идея простого горячего блюда
Традиционные мясные блюда на праздничный стол – отбивные или котлеты. Но если вы хотите освежить меню и добавить яркие вкусы – сделайте рулет из фарша и омлетных блинов. Блюдо получится очень сытным и сочным и точно понравится всем вашим гостям.
Идея приготовления сытного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В составе также есть грибы, что делает блюдо значительно сытнее.
Ингредиенты:
- сальная сетка – 500 г (если есть)
- фарш свиной – 600 г
- фарш куриный – 300 г
- грибы – 500 г
- лук – 2 шт.
- масло – 20 мл.
- соль – 20 г
- специи – 10 г
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- сыр – 150 г
- перец – по вкусу
- майонез – 2 ст.л или можно и сметану взять
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сыр и майонез.
2. Пожарить блинчик на одной стороне.
3. Для начинки лук пожарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
4. Добавить пеечрицу, соль и перец.
5. Охлажденные ингредиенты добавить в фарш (смесь курицы и свинины).
6. Добавить специи и хорошо перемешать.
7. Разложить жировую сетку.
8. Далее выложить слой фарша.
9. Сверху – блины.
10. Все закрутить в плотный рулет и зафиксировать с помощью пергамента и нити.
11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
12. Нарезать порционно.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: