Что не нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы не испортить их: всего один ингредиент
Домашние котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из любого мясного фарша, а также и просто из овощей, крабовых котлет, а также из печени. Чтобы котлеты не распадались, нужно знать некоторые кулинарные секреты.
Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что не стоит добавлять в фарш для котлет, если хотите, чтобы они не распадались.
Совет от кулинаров
Не стоит добавлять белок из яиц, подойдет только желток. Так как белок сделает фарш жидким и котлеты будут распадаться в процессе приготовления и даже гореть!
Рецепт идеальных котлет
Ингредиенты:
- фарш мясной
- желток
- лук жареный
- тертый чеснок
- специи – соль, перец черный молотый
- сливочное масло
- лавровый лист
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте жареный лук, специи, желток и хорошо отбейте фарш.
2. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и пожарьте до готовности.
3. После протушите их с маслом и лавровым листом прямо в сковороде.
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