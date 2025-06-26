Что не нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы не испортить их: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Что не нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы не испортить их: всего один ингредиент

Домашние котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из любого мясного фарша, а также и просто из овощей, крабовых котлет, а также из печени. Чтобы котлеты не распадались, нужно знать некоторые кулинарные секреты.  

Домашние котлеты

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что не стоит добавлять в фарш для котлет, если хотите, чтобы они не распадались.

Как приготовить идеальные котлеты

Совет от кулинаров

Не стоит добавлять белок из яиц, подойдет только желток. Так как белок сделает фарш жидким и котлеты будут распадаться в процессе приготовления и даже гореть!

Что добавить в фарш для котлет

Рецепт идеальных котлет

Ингредиенты: 

  • фарш мясной 
  • желток
  • лук жареный 
  • тертый чеснок
  • специи – соль, перец черный молотый 
  • сливочное масло 
  • лавровый лист 
  • панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте жареный лук, специи, желток и хорошо отбейте фарш.

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и пожарьте до готовности.

Котлеты в панировке

3. После протушите их с маслом и лавровым листом прямо в сковороде.

Готовые сочные котлеты

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