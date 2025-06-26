Домашние котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из любого мясного фарша, а также и просто из овощей, крабовых котлет, а также из печени. Чтобы котлеты не распадались, нужно знать некоторые кулинарные секреты.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что не стоит добавлять в фарш для котлет, если хотите, чтобы они не распадались.

Совет от кулинаров

Не стоит добавлять белок из яиц, подойдет только желток. Так как белок сделает фарш жидким и котлеты будут распадаться в процессе приготовления и даже гореть!

Рецепт идеальных котлет

Ингредиенты:

фарш мясной

желток

лук жареный

тертый чеснок

специи – соль, перец черный молотый

сливочное масло

лавровый лист

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте жареный лук, специи, желток и хорошо отбейте фарш.

2. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и пожарьте до готовности.

3. После протушите их с маслом и лавровым листом прямо в сковороде.

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