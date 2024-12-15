Обычно мы стараемся не тратить много времени на приготовление ужина. Тем не менее, чаще всего именно этот прием пищи в будние дни способен собрать целую семью за одним столом, поэтому очень хочется подать к нему какое-то необычное основное блюдо.

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Рецептом именно такого гарнира недавно в Instagram поделился звездный украинский шеф-повар Виталий Гуралевич. Он рассказал, как из простого чеснока приготовить вкуснейший гарнир, подходящий к любому мясному блюду. Кулинар также показал рецепт вкуснейшего соуса барбекю.

Ингредиенты для пюре

Картофель

Чеснок

Сливочное масло

Сливки

Соль

Перец

Ингредиенты для соуса

Кетчуп

Соевый соус

Мед

Яблочный уксус

Копченая паприка

Способ приготовления

1. Готовим пюре. Запекаем головку чеснока при 180°С до мягкости (около 30 минут).

2. Отвариваем картофель до готовности и сливаем воду.

3. Выжимаем запеченный чеснок в картофель.

4. Добавляем сливочное масло, сливки, соль и перец по вкусу.

5. Взбиваем до нежной консистенции.

6. Готовим соус. На сковороде смешиваем кетчуп, немного соевого соуса, мед, яблочный уксус и копченую паприку.

7. Нагреваем на слабом огне, пока соус немного загустеет.

8. Подаем с пюре и любым видом мясных блюд.

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