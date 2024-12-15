Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа
Обычно мы стараемся не тратить много времени на приготовление ужина. Тем не менее, чаще всего именно этот прием пищи в будние дни способен собрать целую семью за одним столом, поэтому очень хочется подать к нему какое-то необычное основное блюдо.
Рецептом именно такого гарнира недавно в Instagram поделился звездный украинский шеф-повар Виталий Гуралевич. Он рассказал, как из простого чеснока приготовить вкуснейший гарнир, подходящий к любому мясному блюду. Кулинар также показал рецепт вкуснейшего соуса барбекю.
Ингредиенты для пюре
- Картофель
- Чеснок
- Сливочное масло
- Сливки
- Соль
- Перец
Ингредиенты для соуса
- Кетчуп
- Соевый соус
- Мед
- Яблочный уксус
- Копченая паприка
Способ приготовления
1. Готовим пюре. Запекаем головку чеснока при 180°С до мягкости (около 30 минут).
2. Отвариваем картофель до готовности и сливаем воду.
3. Выжимаем запеченный чеснок в картофель.
4. Добавляем сливочное масло, сливки, соль и перец по вкусу.
5. Взбиваем до нежной консистенции.
6. Готовим соус. На сковороде смешиваем кетчуп, немного соевого соуса, мед, яблочный уксус и копченую паприку.
7. Нагреваем на слабом огне, пока соус немного загустеет.
8. Подаем с пюре и любым видом мясных блюд.
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