Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

Обычно мы стараемся не тратить много времени на приготовление ужина. Тем не менее, чаще всего именно этот прием пищи в будние дни способен собрать целую семью за одним столом, поэтому очень хочется подать к нему какое-то необычное основное блюдо.

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Рецептом именно такого гарнира недавно в Instagram поделился звездный украинский шеф-повар Виталий Гуралевич. Он рассказал, как из простого чеснока приготовить вкуснейший гарнир, подходящий к любому мясному блюду. Кулинар также показал рецепт вкуснейшего соуса барбекю.

Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

Ингредиенты для пюре

  • Картофель
  • Чеснок
  • Сливочное масло
  • Сливки
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для соуса

  • Кетчуп
  • Соевый соус
  • Мед
  • Яблочный уксус
  • Копченая паприка

Способ приготовления

1. Готовим пюре. Запекаем головку чеснока при 180°С до мягкости (около 30 минут).

Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

2. Отвариваем картофель до готовности и сливаем воду.

3. Выжимаем запеченный чеснок в картофель.

4. Добавляем сливочное масло, сливки, соль и перец по вкусу.

Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

5. Взбиваем до нежной консистенции.

6. Готовим соус. На сковороде смешиваем кетчуп, немного соевого соуса, мед, яблочный уксус и копченую паприку.

Что необычного приготовить на ужин: идея звездного украинского шефа

7. Нагреваем на слабом огне, пока соус немного загустеет.

8. Подаем с пюре и любым видом мясных блюд.

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