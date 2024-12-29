Далеко не все, кто застал жизнь при Советском союзе, смогут рассказать, чем они питались каждый день. Однако каждый из них без колебаний вспомнит, какие блюда находились на столе во время празднования Нового года.

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Тотальный дефицит продуктов привел к тому, что праздничный стол в каждой семье состоял примерно из одинаковых блюд. Ингредиенты к ним иногда приходилось покупать еще летом и хранить до наступления того же заветного дня. FoodOboz решил рассказать о топ-10 символах Нового года во времена СССР, которые обязательно присутствовали на каждом праздничном столе.

Оливье

Привычный нам салат оливье не имеет ничего общего с оригинальным рецептом. Даже рябчики, которые раньше добавлялись к блюду, были заменены более доступной, но все равно дефицитной вареной колбасой.

Мимоза

Вареный картофель и морковь, мелко нарезанный лук, яйца, консервированная рыба и большое количество майонеза, выложенные слоями, превращались в праздничный салат с таким названием. Этот рецепт остается неизменным на протяжении многих лет. Более того, в некоторых семьях этот салат готовят до сих пор.

Шпроты

Шпроты в СССР пользовались большой популярностью и считались пищей для обеспеченных людей. За консервами охотились заранее, ведь перед Новым годом приобрести их было просто невозможно. Интересно, что сам продукт не несет в себе никакой пользы, а лишь огромное количество растительного масла.

Колбаса

Самой популярной колбасой в СССР была вареная. И совсем не потому, что она была очень вкусна, а только по той причине, что приобрести ее было легче других. Если на праздничном столе появлялась нарезка из сырокопченой колбасы, можно считать, что за ним присутствует состоятельная семья.

Холодец

Сначала это блюдо готовилось к утилизации не совсем свежего мяса и обрезков. Но впоследствии она приобрела такую популярность, что ее начали готовить чуть ли не в каждом доме. Больше всего ее любили употреблять в качестве закуски к водке.

Курица

Самым основным блюдом новогоднего стола жителей СССР была запеченная курица. Она выставлялась на стол в целом и занимала центральную позицию. Если после застолья блюдо оставалось, из него потом можно было приготовить и некоторые другие блюда.

"Шуба"

Это блюдо пришло в СССР еврейской кухни, где оно появилось еще в довоенные годы. С тех пор рецепт претерпел немало изменений и превратился в хорошо знакомый всем нам салат. Так, например, в нем появился майонез, а тертое кислое яблоко почему-то заменили вареным картофелем.

Икра

Относительно этого блюда до сих пор идут дискуссии. Люди, родившиеся в 50-60-х годах, утверждают, что объелись разных видов икры, поэтому до сих пор терпеть ее не могут. Однако уже в 80-х годах баночка икры стоила около 4 рублей, за которые в то время можно было приобрести несколько килограммов мяса.

Шампанское

Продаваемый в СССР под таким названием напиток нельзя было назвать шампанским, ведь готовился он по слишком ускоренной технологии. В результате таких быстрых процессов, в бутылки разливали газированное вино, что имело ощутимый привкус дрожжей.

Мандарины

При СССР мандарины импортировали из других стран мира. Пока цитрусовые прибывали к месту назначения, в Советском союзе наступала зима. Поэтому мандарины можно было приобрести только в канун Нового года. Это и есть причина, почему этот фрукт до сих пор считается символом праздника.

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