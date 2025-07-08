Кабачок – бюджетный и очень вкусный овощ, из которого можно сделать большое разнообразие блюд. Поэтому если у вас есть много таких плодов, стоит приготовить сытный рулет в духовке. Процесс займет минимум времени.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Если выложить большее количество теста – может также получиться пирог.

Ингредиенты:

кабачки – 600-700 г

яйца – 4 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 2 ст.л. (или йогурт)

мука – 4 ст.л. с горкой

сода – 1/3 ч.л.

соль, перец, итальянские травы – по вкусу

укроп

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на крупную терку.

2. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок.

3. Хорошо отжать от жидкости.

4. Добавить морковь, яйца, сметану, муку, соду, специи.

5. Перемешать тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

8. Если противень небольшой – получается запеканка. Если большой – получится тонкий лист, который можно свернуть в рулетик, смазав крем сыром и выложить рыбу или ветчину.

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