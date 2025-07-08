Что приготовить, если есть много кабачков: рецепт сытного рулета

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
15
Рецепт закуски

Кабачок – бюджетный и очень вкусный овощ, из которого можно сделать большое разнообразие блюд. Поэтому если у вас есть много таких плодов, стоит приготовить сытный рулет в духовке. Процесс займет минимум времени.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Если выложить большее количество теста – может также получиться пирог.

Что приготовить, если есть много кабачков: рецепт сытного рулета

Ингредиенты:

  • кабачки – 600-700 г
  • яйца – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л. (или йогурт)
  • мука – 4 ст.л. с горкой
  • сода – 1/3 ч.л.
  • соль, перец, итальянские травы – по вкусу
  • укроп

Способ приготовления:

Что приготовить, если есть много кабачков: рецепт сытного рулета

1. Натереть кабачки на крупную терку.

2. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок.

3. Хорошо отжать от жидкости.

Что приготовить, если есть много кабачков: рецепт сытного рулета

4. Добавить морковь, яйца, сметану, муку, соду, специи.

5. Перемешать тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.

Что приготовить, если есть много кабачков: рецепт сытного рулета

7. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

8. Если противень небольшой – получается запеканка. Если большой – получится тонкий лист, который можно свернуть в рулетик, смазав крем сыром и выложить рыбу или ветчину.

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