Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

Блинчики – универсальное блюдо, которое может стать как самостоятельным блюдом, так и основой для изысканных закусок. Для праздничного стола можно сделать оригинальные блинные "мешочки", которые станут эффектным украшением и удивят ваших гостей. Такая закуска сочетает нежность блинчиков, аромат грибов и нежный вкус копченого филе. Она простая в приготовлении, но смотрится невероятно элегантно.

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Идея приготовления вкусного жульена в блинах для праздничного стола опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Давайте узнаем, как сделать этот кулинарный шедевр.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 ст.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • мука – 200 г
  • молоко – 500 мл.
  • масло – 3 ст.

Способ приготовления:

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородной смеси.

2. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

3. Влейте чуть теплое молоко порциями, продолжая помешивать.

4. Добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

5. Разогрейте сухую сковороду (без масла) и выпекайте блины с обеих сторон до румяного цвета.

6. Готовые блины выложите на тарелку.

Ингредиенты для начинки:

  • грибы (шампиньоны или другие) – 400 г
  • копчено-вареное куриное филе – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • сметана – 2 ст.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

1. Лук мелко порезать и обжарить на разогретой сковороде с маслом до прозрачности.

2. Добавьте нарезанные грибы, посолите и поперчите.

3. Готовьте, пока из грибов испарится вся излишняя жидкость.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

4. Порежьте куриное филе мелкими кубиками, натрите творог на терке.

5. Добавьте к грибам измельченное филе, творог и сметану, перемешайте.

6. Тушите 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

7. На середину каждого блина выложите 2–3 ст. л. начинки.

8. Сверните блины в форме мешочка.

Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски

9. Закрепите мешочек полоской сыра (предварительно ее можно разогреть для эластичности) или пером зеленого лука.

10. Перед подачей закуску можно слегка прогреть в духовке, чтобы творог стал тягучим и ароматным.

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