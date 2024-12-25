Что приготовить из блинчиков для праздничного стола: рецепт элементарной закуски
Блинчики – универсальное блюдо, которое может стать как самостоятельным блюдом, так и основой для изысканных закусок. Для праздничного стола можно сделать оригинальные блинные "мешочки", которые станут эффектным украшением и удивят ваших гостей. Такая закуска сочетает нежность блинчиков, аромат грибов и нежный вкус копченого филе. Она простая в приготовлении, но смотрится невероятно элегантно.
Идея приготовления вкусного жульена в блинах для праздничного стола опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Давайте узнаем, как сделать этот кулинарный шедевр.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1 ст.
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 200 г
- молоко – 500 мл.
- масло – 3 ст.
Способ приготовления:
1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородной смеси.
2. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
3. Влейте чуть теплое молоко порциями, продолжая помешивать.
4. Добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте.
5. Разогрейте сухую сковороду (без масла) и выпекайте блины с обеих сторон до румяного цвета.
6. Готовые блины выложите на тарелку.
Ингредиенты для начинки:
- грибы (шампиньоны или другие) – 400 г
- копчено-вареное куриное филе – 100 г
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 2 ст.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лук мелко порезать и обжарить на разогретой сковороде с маслом до прозрачности.
2. Добавьте нарезанные грибы, посолите и поперчите.
3. Готовьте, пока из грибов испарится вся излишняя жидкость.
4. Порежьте куриное филе мелкими кубиками, натрите творог на терке.
5. Добавьте к грибам измельченное филе, творог и сметану, перемешайте.
6. Тушите 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
7. На середину каждого блина выложите 2–3 ст. л. начинки.
8. Сверните блины в форме мешочка.
9. Закрепите мешочек полоской сыра (предварительно ее можно разогреть для эластичности) или пером зеленого лука.
10. Перед подачей закуску можно слегка прогреть в духовке, чтобы творог стал тягучим и ароматным.
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