Блинчики – универсальное блюдо, которое может стать как самостоятельным блюдом, так и основой для изысканных закусок. Для праздничного стола можно сделать оригинальные блинные "мешочки", которые станут эффектным украшением и удивят ваших гостей. Такая закуска сочетает нежность блинчиков, аромат грибов и нежный вкус копченого филе. Она простая в приготовлении, но смотрится невероятно элегантно.

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Идея приготовления вкусного жульена в блинах для праздничного стола опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Давайте узнаем, как сделать этот кулинарный шедевр.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст.

соль – 0,5 ч. л.

мука – 200 г

молоко – 500 мл.

масло – 3 ст.

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородной смеси.

2. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

3. Влейте чуть теплое молоко порциями, продолжая помешивать.

4. Добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте.

5. Разогрейте сухую сковороду (без масла) и выпекайте блины с обеих сторон до румяного цвета.

6. Готовые блины выложите на тарелку.

Ингредиенты для начинки:

грибы (шампиньоны или другие) – 400 г

копчено-вареное куриное филе – 100 г

лук – 1 шт.

сыр твердый – 100 г

сметана – 2 ст.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук мелко порезать и обжарить на разогретой сковороде с маслом до прозрачности.

2. Добавьте нарезанные грибы, посолите и поперчите.

3. Готовьте, пока из грибов испарится вся излишняя жидкость.

4. Порежьте куриное филе мелкими кубиками, натрите творог на терке.

5. Добавьте к грибам измельченное филе, творог и сметану, перемешайте.

6. Тушите 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

7. На середину каждого блина выложите 2–3 ст. л. начинки.

8. Сверните блины в форме мешочка.

9. Закрепите мешочек полоской сыра (предварительно ее можно разогреть для эластичности) или пером зеленого лука.

10. Перед подачей закуску можно слегка прогреть в духовке, чтобы творог стал тягучим и ароматным.

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