После Пасхи часто остается паска, которая быстро черствеет и теряет свою мягкость. Впрочем, это не повод ее выбрасывать – наоборот, это идеальная основа для нежного домашнего десерта. Из минимума ингредиентов можно приготовить ароматную запеканку с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри. Такой вариант станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Простым рецептом десерта из паски, который легко повторить дома, поделилась фудблогер valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

кулич – 400 г

сливки – 120 г

молоко – 120 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

корица – по вкусу

кардамон – по вкусу

ваниль – по вкусу

шоколад – по вкусу

орешки – по вкусу

сахар для посыпки – по вкусу

Для подачи:

мороженое – по вкусу

йогурт – по вкусу

заварной крем – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарвать паску на кусочки среднего размера и выложить в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.

2. Смешать сливки и молоко в отдельной миске.

3. При отсутствии сливок можно увеличить количество молока и добавить дополнительное яйцо, однако со сливками десерт получается более нежным.

4. Добавить яйца, сахар и специи (корицу, кардамон, ваниль) к молочной смеси и тщательно перемешать до однородности.

5. Залить подготовленный кулич смесью, слегка прижать кусочки, чтобы они хорошо пропитались.

6. Посыпать десерт шоколадом, орешками и сахаром для образования аппетитной корочки во время выпекания.

7. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут до румяной корочки.

8. Подать десерт теплым с мороженым, йогуртом или заварным кремом.

