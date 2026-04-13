Что приготовить из черствой паски: рецепт вкусного десерта
После Пасхи часто остается паска, которая быстро черствеет и теряет свою мягкость. Впрочем, это не повод ее выбрасывать – наоборот, это идеальная основа для нежного домашнего десерта. Из минимума ингредиентов можно приготовить ароматную запеканку с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри. Такой вариант станет отличным дополнением к чаю или кофе.
Простым рецептом десерта из паски, который легко повторить дома, поделилась фудблогер valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- кулич – 400 г
- сливки – 120 г
- молоко – 120 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- корица – по вкусу
- кардамон – по вкусу
- ваниль – по вкусу
- шоколад – по вкусу
- орешки – по вкусу
- сахар для посыпки – по вкусу
Для подачи:
- мороженое – по вкусу
- йогурт – по вкусу
- заварной крем – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарвать паску на кусочки среднего размера и выложить в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
2. Смешать сливки и молоко в отдельной миске.
3. При отсутствии сливок можно увеличить количество молока и добавить дополнительное яйцо, однако со сливками десерт получается более нежным.
4. Добавить яйца, сахар и специи (корицу, кардамон, ваниль) к молочной смеси и тщательно перемешать до однородности.
5. Залить подготовленный кулич смесью, слегка прижать кусочки, чтобы они хорошо пропитались.
6. Посыпать десерт шоколадом, орешками и сахаром для образования аппетитной корочки во время выпекания.
7. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут до румяной корочки.
8. Подать десерт теплым с мороженым, йогуртом или заварным кремом.
