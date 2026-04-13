Что приготовить из черствой паски: рецепт вкусного десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
После Пасхи часто остается паска, которая быстро черствеет и теряет свою мягкость. Впрочем, это не повод ее выбрасывать – наоборот, это идеальная основа для нежного домашнего десерта. Из минимума ингредиентов можно приготовить ароматную запеканку с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри. Такой вариант станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Простым рецептом десерта из паски, который легко повторить дома, поделилась фудблогер valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • кулич – 400 г
  • сливки – 120 г
  • молоко – 120 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • корица – по вкусу
  • кардамон – по вкусу
  • ваниль – по вкусу
  • шоколад – по вкусу
  • орешки – по вкусу
  • сахар для посыпки – по вкусу

Для подачи:

  • мороженое – по вкусу
  • йогурт – по вкусу
  • заварной крем – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарвать паску на кусочки среднего размера и выложить в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.

2. Смешать сливки и молоко в отдельной миске.

3. При отсутствии сливок можно увеличить количество молока и добавить дополнительное яйцо, однако со сливками десерт получается более нежным.

4. Добавить яйца, сахар и специи (корицу, кардамон, ваниль) к молочной смеси и тщательно перемешать до однородности.

5. Залить подготовленный кулич смесью, слегка прижать кусочки, чтобы они хорошо пропитались.

6. Посыпать десерт шоколадом, орешками и сахаром для образования аппетитной корочки во время выпекания.

7. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут до румяной корочки.

8. Подать десерт теплым с мороженым, йогуртом или заварным кремом.

